Miten käy Brexitin? Suomalaisasiantuntija: ”Brittiäänestäjät iskivät jälleen”

Eri asiantuntijoiden mukaan epävarmuus Britannian ja Euroopan unionin Brexit-neuvotteluiden kohtalosta on suurin kysymysmerkki brittien torstaisten parlamenttivaalien jälkeen.

Pääministeri Theresa Mayn johtama konservatiivipuolue saa uudessa parlamentissa 318 paikkaa ja työväenpuolue 261 paikkaa. Tulos tarkoittaa sitä, että konservatiivit menettävät 12 paikkaa ja työväenpuolue saa 29 uutta paikkaa.

May kertoi perjantaina iltapäivällä muodostavan uuden brittihallituksen yhdessä Pohjois-Irlannin Demokraattisen unionistipuolueen DUP:n kanssa. DUP saa uudessa parlamentissa kymmenen paikkaa, eli kaksi paikkaa enemmän kuin aiemmin.

–Brittiäänestäjät iskivät jälleen, Nordean päästrategi Jan von Gerich kommentoi vaalitulosta blogissaan.

–Theresa Mayn uhkapeli kostautui ja konservatiivit menettivät enemmistönsä brittiparlamentissa. Brexitin tuoman epävarmuuden lisäksi Britannia saa riesakseen heikon hallituksen. Saarivaltakunnan ympärille ilmestyi uusi synkkä pilvi, hän jatkaa.

Samaan johtopäätökseen tulee omassa katsauksessaan italialaisen Pioneer Investmentsin tutkimusjohtaja, ekonomisti Monica Defend.

–Brittivaalien tulos on jälleen kerran odottamaton. Tulos tarkoittaa uuden poliittisen epävakaan aikakauden alkua. Pääministeri Theresa Mayn asema on merkittävästi aikaisemoaa heikompi ja epävarmuus vaikuttaa myös Brexit-neuvotteluihin, hän kirjoittaa.

May linjasi perjantaina, että Brexit-neuvottelut aloitetaan aikaisemmin sovitun mukaisesti 19. kesäkuuta. Asiantuntijat pohtivat nyt, onko Mayn aikaisemmin ajama niin sanottu vahva Brexit enää mahdollinen.

–May kampanjoi ns. vahvan brexitin puolesta ja hävisi, joten on mahdollista, että vajaan kahden vuoden päässä siintääkin heikompi versio brexitistä, joka jättäisi enemmän yhteistyötä EU:n ja Britannian välillä. On kuitenkin myös täysin mahdollista, että heikko hallitus ei pääse neuvottelutulokseen ja Britannia jättää EU:n ilman sopimusta. Tässä vaiheessa lopputulosta on mahdoton sanoa, von Gerich toteaa.

Monica Defend puolestaan arvioi, että uuden brittihallituksen voi olla vaikeaa päästä yksimielisyyteen sopimusesityksestä, mikä heikentää merkittävästi brittien neuvotteluasemia.

Suomen entinen valtiovarainministeri, kansanedustaja Alexander Stubb (kok.) varoittaa hätiköinnistä.

–Parasta olisi pysyä rauhallisena, hengittää syvään ja laskea kymmeneen. Brexitin vaikutukset molemmin puolin kanaalia tulevat olemaan merkittävät. Hätiköinti vain pahentaa asioita, hän kirjoittaa kolumnissaan Financial Timesissa.

Myös Stubb pitää niin sanottua kovaa Brexitiä nyt epätodennäköisenä.

–Britannian kannalta asiat ovat kääntyneet huonoista vielä huonommiksi. Jos Theresa Mayn tavoitteena oli vahvistaa neuvotteluasemiaan, parlamenttivaalien tulos johtaa juuri päinvastaiseen. Ainakin kova Brexit näyttää vähemmän todennäköiseltä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk muistutti Mayta neuvotteluaikataulusta perjantaina iltapäivällä julkaisemassaan avoimessa kirjeessä.

–Meillä on yhteinen vastuu neuvottelujen käymisestä parhaassa mahdollisessa hengessä varmistaaksemme kansalaisillemme, liike-elämälle ja maillemme vähiten tuhoisan vaihtoehdon. Aikataulu on sellainen, että emme voi hukata aikaa, Tusk sanoi.

