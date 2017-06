Donald Trumpin odotettu ulostulo: ”Täydellinen epäilyksistä vapautuminen”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi perjantaina iltapäivällä Suomen aikaa ensimmäisen kerran FBI:n entisen johtajan James Comeyn todistusta Yhdysvaltain senaatin tiedustelukomitean edessä. Comey oli komitean kuultavana torstaina.

–Huolimatta niin monista vääristä lausunnoista ja valheista, totaalinen ja täydellinen epäilyksistä vapautuminen… ja WOW, Comey on vuotaja, Trump tviittasi.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!