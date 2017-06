Juna-asema evakuoitu Münchenissa – useita loukkaantunut ammuskelussa

Useita ihmisiä on loukkaantunut ammuskelussa rautatieasemalla Münchenissa Saksassa, kertovat maan media ja poliisi.

Münchenin poliisi vahvistaa Twitter-viestissään, että Unterföhringin juna-asemalla loukkaantuneiden joukossa on poliisi, jonka vammat ovat vakavia. Yksi ihminen on otettu kiinni, ja hän on poliisin mukaan teosta epäilty. Myös hän on loukkaantunut. Poliisin ensitietojen mukaan ammuskelijoita oli vain yksi.

Sanomalehti Bildin mukaan poliisi on evakuoinut ihmiset juna-asemalta, mutta tilanteen ei enää uskota aiheuttavan vaaraa kansalaisille. Poliisin mukaan ammuskelu ei vaikuta terroristiselta teolta.

Alla paikallisen poliisin Twitter-viestejä tilanteesta.

Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 13, 2017