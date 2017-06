Saksalta yllättävä viesti Brexitistä: ”Jos he haluavat muuttaa mieltään, ovet ovat auki”

Saksan valtiovarainministerin Wolfgang Schäublen mukaan Britannia on tervetullut takaisin EU:hun, jos maa päättäisi pyörtää eropäätöksensä. Schäuble kommentoi asiaa nyt ensimmäistä kertaa Britannian viimeviikkoisten parlamenttivaalien jälkeen.

–Britannian hallitus on sanonut, että se pysyy brexit-päätöksessään. Me kunnioitamme päätöstä, mutta jos he haluavat muuttaa mieltään, ovet ovat heille auki, Schäuble sanoi uutistoimisto Bloombergin haastattelussa.

Hän ei kuitenkaan pidä todennäköisenä, että Britannia pyörtäisi päätöksensä. Schäuble myös sanoi, että brexitillä spekulointi ei ole "hyödyllistä".

Arvailut Britannian EU-erosta ja sen ehdoista saivat pontta viime viikon parlamenttivaalien jälkeen. Pääministeri Theresa May voi joutua pehmentämään linjaansa EU-eron suhteen, sillä konservatiivipuolueen vaalimenestys oli odotuksia heikompi.

Lähde: Kauppalehti