WP: Nyt Donald Trump on FBI:n tutkinnan kohde

Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista on tullut tutkinnan kohde Venäjän vaikuttamista selvittävän liittovaltion poliisin FBI:n erikoistutkintaryhmässä. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen The Washington Post -lehti.

Tutkintaryhmä selvittää nyt, onko Trump mahdollisesti toiminut sopimattomasti ja yrittänyt estää oikeutta toteutumasta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Trump itse on tutkinnan kohteena. Tutkinta Venäjän vaikuttamisesta on ollut käynnissä jo ennen kuin presidentti Trump nousi valtaan.

Washington Post -lehden mukaan uusi haara tutkinnassa otettiin pian sen jälkeen, kun Trump erotti edellisen FBI:n pääjohtajan, Venäjä-tutkintaa johtaneen James Comeyn.

