Donald Trump vastaa uusiin syytökseen: ”Amerikan poliittisen historian suurin noitavaino”

Yhdysvaltain presidentti on ottanut Twitterissä kantaa FBI:n aloittamaan uuteen tutkintaan. Venäjän vaikuttamista selvittävä liittovaltion poliisin FBI:n erikoistutkintaryhmä tutkii nyt, onko Trump mahdollisesti toiminut sopimattomasti ja yrittänyt estää oikeutta toteutumasta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Trump itse on tutkinnan kohteena.

–Todistatte Amerikan poliittisen historian suurinta yksittäistä noitavainoa, jota johtavat hyvin pahat ja ristiriitaiset ihmiset. He keksivät tarinan salaliitosta venäläisten kanssa, mutta eivät löytäneet mitään todisteita, joten he käyttävät keksittyä tarinaa perusteena oikeuden estämisestä, hän sanoi.

You are witnessing the single greatest WITCH HUNT in American political history - led by some very bad and conflicted people! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2017

They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2017

FBI:n entinen johtaja James Comey oli senaatin tiedustelukomitean kuultavana aikaisemmin tässä kuussa, jolloin hän sanoi Trumpin kehottaneen häntä luopumaan Venäjä-kytköksistä epäiltyä Michael Flynnia koskeneesta tutkinnasta. Comeyn mukaan on myös ”päivänselvää”, että Venäjä sekaantui viime syksyn presidentinvaaleihin. Comey kertoi valaehtoisessa todistuksessaan myös vuotaneensa tarkoituksella Trumpin kanssa käydyistä keskusteluista tekemänsä muistiot New York Timesille.

