Juha Sipilä muistelee Suomen EU-jäsenyyteen vaikuttanutta Helmut Kohlia: ”Suuri eurooppalainen”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) muistelee Twitterissä Saksan entistä liittokansleria Helmut Kohl. Kohl menehtyi perjantaina 87-vuotiaana.

–Liikutuin kuullessani liittokansleri Helmut Kohlin poismenosta. Hän oli suuri valtiomies ja suuri eurooppalainen, Sipilä sanoo.

Suomen Pankin johtokunnan jäsen, entinen EU-komissaari Olli Rehn puolestaan arvioi Kohlin jättäneen vahvan perinnön Euroopan yhtenäisyydelle.

–Kohl oli Saksojen yhdistäjä ja eurooppalainen valtiomies. Hän jätti vahvan perinnön Euroopan yhtenäisyydelle.

Touched to hear about the demise of the former German Chancellor Helmut Kohl. He was a great statesman, and a great European.