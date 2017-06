Venäjän 144-metrisen ”kelluvan ydinvoimalan” matka huolestuttaa – Norja vaatii vastauksia

Maailman ensimmäisen kelluvan ydinvoimalan matka Pietarista Norjan rannikon kautta Itä-Siperiaan huolestuttaa Norjassa.

Norjan hallitus on hyvin huolissaan Venäjän Akademik Lomonosov -laitoksen suunnitellusta reitistä, joka kulkee Norjan rannikkoa pitkin, kertoo Arctic Now -sivusto. Norja suhtautuu hankkeeseen kriittisesti ja aikoo lähestyä Venäjän viranomaisia keskustellakseen asiasta. Norja toivoo venäläisten löytävän vaihtoehtoisia reittejä.

– Tulen myös pyytämään Venäjän viranomaisilta, että reaktoripolttoainetta ei oteta käyttöön ennen kuin hinaaminen on suoritettu loppuun, sanoo ulkoministeri Børge Brende.

– Norjan viranomaisille on tärkeää olla Venäjän kanssa läheisessä keskusteluyhteydessä turvallisuusasioista ja -valmiuksista. Tällä hetkellä niihin liittyy monia vastaamattomia kysymyksiä.

Venäjä aikoo siirtää Pietarissa rakennetun – ja sielläkin huolta aiheuttaneen – kelluvan ydinlaitoksen Siperian Pevekiin kesällä 2018. Norway Today -sivusto kertoo, että pahimmat norjalaisia huolettavat uhkaskenaariot ovat tulipalo aluksella sekä laitoksen uppoaminen Norjan vesille tai niiden lähettyville.

Tekniikka&Talous kertoi äskettäin Pietarin edustalla valmistuneen kelluvan ydinvoimalan käyttötesteistä. Testien valmistuttua laitos on määrä kuljettaa Koillisväylää pitkin käyttöpaikalleen Pevekin satamaan Tšukotkan niemimaan rantaan. Akademik Lomonosov on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2019. Kelluva voimala on tarkoitettu syrjäisille rannikkoalueille, joilla infrastruktuuri on huono. Voimalan kahden reaktorin tuottama sähkö riittää 200 000 ihmisen tarpeisiin. Laitos on 144 metirä pitkä ja 30 metriä leveä.

Päivitys klo 13.13: tekstistä poistettu maininta Suomen Säteilyturvakeskuksesta, sillä STUK on seurannut Pietarin testejä vain julkisten lähteiden kautta.