Tutkijan tulkinta Donald Trumpin Obama-heitosta: ”Tunnustaa Venäjän sekaantumisen”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on saanut lauantaina laajaa julkisuutta twiitillään, jossa hän ihmettelee, miksei Barack Obaman hallinto puuttunut Venäjän sekaantumiseen presidentinvaaleihin viime syksynä.

–Tuore tieto: Obaman hallinto tiesi Venäjän sekaantumisesta vaaleihin jo hyvissä ajoin ennen marraskuun 8. päivää. Ei tehnyt mitään. Miksi, Trump kysyi Twitterissä.

Just out: The Obama Administration knew far in advance of November 8th about election meddling by Russia. Did nothing about it. WHY?