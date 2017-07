Tapaavatko Trump ja Putin todella? Kreml kiistää valmistelut

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaavat ensimmäistä kertaa kasvokkain ensi viikolla Saksassa G20-kokouksessa. Kreml kuitenkin kiistää, että erillistapaaminen olisi valmisteilla.

Valkoinen talo ilmoitti torstaina odottavansa tapaamista, vaikkakaan sen agenda ei ole vielä selvillä.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov puolestaan sanoi torstaina toimittajille, että Trump ja Putin kohtaavat, mutta kahdenkeskistä tapaamista ei ole suunnitteilla.

–Toistamme, että presidentti Putin ja presidentti Trump osallistuvat G20-huippukokoukseen ja joka tapauksessa he kohtaavat siellä kokouksen yhteydessä. Mutta jos ajatellaan erillistä tapaamista, sellaista ei ole valmisteilla tällä hetkellä, Peskov sanoi CNN:n mukaan.

Maailmalla on odotettu kiihkeästi Trumpin ja Putinin tapaamista, sillä maiden väliset suhteet ovat toistaiseksi jääneet epäselviksi Trumpin noustua presidentiksi. Myös presidentti Sauli Niinistö kommentoi asiaa tavattuaan Putinin keväällä Arkangelissa. Hän sanoi ”yrittäneensä kovasti selvittää”, mikä on Putinin käsitys Venäjän ja Yhdysvaltain tämänhetkisestä suhteesta.

–Se on nimittäin meitä kaikkia liikuttava asia ja sanoisin, että koko Eurooppa on siitä kiinnostunut. Suomen on ehkä syytä olla keskimääräistä kiinnostuneempikin, Niinistö sanoi tuolloin.

–Vähän alkaa tuntua siltä, että sen enemmin Washingtonissa kuin Moskovassakaan ei oikein nyt ole tarkkaa hahmotusta tuolle suhteelle. Meidän täytyy nyt sitten toivoa, että siinä G20-kokouksessa viimeistään nuo päämiehet tapaisivat toisensa ja me pääsisimme vähän rattaille, että mihin suuntaan ollaan menossa.