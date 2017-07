CNN:ltä tyly täyslaidallinen vastauksena Donald Trumpille: ”Käytös kaukana presidentinviran vaatimasta arvokkuudesta”

Amerikkalainen uutiskanava CNN vastaa tylyin sanoin presidentti Donald Trumpin uusimpaan twiittiin, jossa Trump muokatulla videolla hakkaa nyrkeillä CNN:n logoa.

–Surullinen päivä, kun Yhdysvaltain presidentti rohkaisee väkivaltaan toimittajia vastaan. Sen sijaan että hän valmistautuisi ulkomaan matkaansa, ensimmäiseen tapaamiseensa Vladimir Putinin kanssa, toimiin Pohjois-Korean suhteen ja valmistelemaan terveydenhuoltouudistustaan hän käyttäytyy kuin lapsi tavalla, joka on kaukana presidentinviran vaatimasta arvokkuudesta. Me jatkamme työtämme, hänen pitäisi aloittaa omansa, CNN sanoo lausunnossaan.

Trumpin neuvonantaja Tom Bossert tyrmäsi ABC:n haastattelussa epäilyt väkivaltaan yllyttämisestä.

–Kukaan ei ota tätä (twiittiä) uhkauksena. Toivon, ettei, hän sanoi Washington Postin mukaan.

Suomessa Trumpin twiittiä on kommentoinut muun muassa viestintätoimisto Tekirin neuvonantaja, kokenut toimittaja Anu Kuistiala.

–Tätä en kyllä olisi uskonut näkeväni. Yhdysvaltain presidentti käyttäytyy kuin kakara ja vain pahenee.

Lauantaina Donald Trump kommentoi twiittejään yleisesti sanoen, että sosiaalisen median käyttönsä ei ole presi­den­til­listä vaan se on nykyp­re­si­den­til­listä.

My use of social media is not Presidential - it’s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again!