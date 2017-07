Donald Trumpille ankara viesti: ”Tuomitsemme presidentin uhkauksen fyysisestä väkivallasta”

Amerikkalainen lehdistöjärjestö Reporters Committee for Freedom of the Press tulkitsee presidentti Donald Trumpin kohutun videoviestin uhkaukseksi fyysisestä väkivallasta toimittajia kohtaan. Järjestö tuomitsee presidentin käytöksen kannanotossaan.

Trump jakoi Twitter-tilillään muokatun videon, jossa hän hyökkää CNN-logopäisen hahmon kimppuun. Presidentti on toistuvasti hyökännyt uutiskanavaa vastaan.

– Tuomitsemme presidentin uhkauksen fyysisestä väkivallasta journalisteja kohtaan. Tämä tviitti on presidentinviran alapuolella, mutta surullista kyllä, ei tämän presidentin, järjestön johtaja Bruce Brown lausuu tiedotteessa.

Järjestö muistuttaa lehdistön tärkeästä yhteiskunnallisesta tehtävästä ja siitä, että jo Yhdysvaltain perustajaisät kirjasivat sananvapauden maan perustuslakiin.

– Kun presidentti hyökkää lehdistön kimppuun, hän hyökkää kansan kimppuun.

Trumpin esikunta on kiistänyt tulkinnat väkivaltaan yllyttämisestä.

–Kukaan ei ota tätä (twiittiä) uhkauksena. Toivon, ettei, sanoi Trumpin neuvonantaja viikonloppuna.

Alla presidentti Trumpin videotviitti: