Bussista ei jäänyt jäljelle juuri mitään – 18 kuoli moottoritiellä Saksassa

Saksassa on sattunut raju bussiturma, joka on vaatinut 18 ihmisen hengen. Turma sattui Baijerin osavaltiossa A9-moottoritiellä, kun bussi törmäsi rekkaan aamuruuhkassa lähellä Stammbachin kaupunkia.

Bussi syttyi tuleen ja paloi poroksi: jäljelle jäivät vain teräsosat.

Aiemmin etsittiin seitsemää kadonnutta, jotka poliisi on nyt vahvistanut löytyneen kuolleina. Lisäksi 30 ihmistä loukkaantui, osa vakavasti. Uutistoimisto Reutersin mukaan bussissa oli 48 matkustajaa, jotka olivat 41–81-vuotiaita. Saksan liikenneministerin Alexander Dobrindtin mukaan kaksi ihmistä on kriittisessä tilassa. Hän huomauttaa, että palon on täytynyt olla erittäin raju, koska bussista ei ole jäljellä mitään palavaa.

–Vain teräsosat ovat tunnistettavia, joten siitä voi päätellä, mitä tämä merkitsi ihmisille, jotka olivat bussissa, hän sanoi Reutersin mukaan.

Liittokansleri Angela Merkel on kuvaillut tapahtumaa järkyttäväksi ja esittänyt suruvalittelunsa.