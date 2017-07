Kuvernööri sulki kaikki uimarannat – jäi itse kiinni auringonotosta, selitys uskomaton

Yhdysvalloissa New Jerseyn osavaltion kuvernööri Chris Christie on pulassa valtakautensa lähestyessä loppuaan. Budjettikiistojen keskellä suurin kohu on noussut siitä, että Christie onnistuttiin kuvaamaan hiekkarannalla ottamassa aurinkoa.

Kuvernööri Christie oli julistanut kaikki osavaltion puistot ja rannat suljetuiksi, koska osavaltion budjetin laatiminen oli jumittunut. Kuitenkin yksi perhe kävi rannalla aurinkoa palvomassa; Christien perhe. Tämän hetken onnistui tallentamaan lehtikuvaaja, jonka kuvat julkaisi muun muassa paikallinen The Star-Ledger.

Christieltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa, saiko hän sunnuntaina yhtään aurinkoa.

– En saanut yhtään aurinkoa tänään, kuvernööri vastasi.

Myöhemmin hänen esikunnaltaan kysyttiin kuvista, jotka todistivat rannalla olon. Christien tiedottaja myönsi pakon edessä, että kuvernööri oli käynyt perheensä kanssa rannalla.

– Mutta hän ei saanut yhtään aurinkoa. Hänellä oli lippalakki päässä, tiedottaja Brian Murray sanoi.

Alla NJ.comin uutisointia kohusta.

Christie puolusti myöhemmin itse rannan käyttöä. Hänen mukaansa New Jerseyn kuvernöörillä on oikeus käyttää rannalla sijaitsevaa kuvernöörin kesäasuntoa.

– Sanoin jo viikko sitten, että mitä tahansa tapahtuukin, tulemme tänne perheeni kanssa. Tämä on yksi paikoista, joissa asumme, Christie perusteli.

Tiistaina New Jerseyn budjetista on päästy sopuun ja osavaltion sulku purettu.