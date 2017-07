Yli 70 poliisia loukkaantui Saksan mellakassa – poliisi eristi naamioryhmän voimatoimin

Saksan Hampurissa kymmeniä poliiseja on loukkaantunut yhteenotoissa, joita syntyi antikapitalististen mielenosoitusten seurauksena maailman johtajien kokoontuessa kaupunkiin G20-huippukokoukseen.

Poliisi käytti vesitykkejä ja pippurisumutteita hajottamaan mielenosoituksia. Poliisin ilmoituksen mukaan ainakin 74 poliisia kärsi vammoja kahakoissa, joskin suurin osa loukkaantumisista on lieviä. Myös mielenosoittajia loukkaantui protestien järjestäjien mukaan.

Brittilehti The Guardianin mukaan väkivaltaisuudet alkoivat, kun poliisi pysäytti Welcome to Hell –protestin alkumatkasta noin 40 minuutiksi. Poliisi käskytti osaa mielenosoittajista poistamaan naamionsa, mikä sai osan marssijoista heittelemään poliiseja kivillä ja pulloilla. Poliisi päätti hajottaa 12 000-päisen mielenosoituksen eristämällä häiriötä aiheuttaneen ryhmän muusta protestista. Mielenosoittajien mukaan myös sellaiset mielenosoittajat, jotka eivät osallistuneet rähinöihin, joutuivat vesitykityksen ja sumutteiden kohteeksi.

Yhteenottojen tapahtumapaikka Hafenstrasse tunnetaan anarkistien ja vasemmistolaisten alueena.

Myös itse G20-kokouksesta odotetaan hankalaa. Esiin on nostettu muun muassa Saksan ja Yhdysvaltain välillä vallitsevat suuret erimielisyydet ilmastonmuutoksesta ja sen vaatimista toimista.