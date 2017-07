Synkkiä arvioita G20-kokouksesta: ”Maailma ei koskaan ole ollut näin jakautunut”

Lauantaina päättynyttä G20-kokousta on arvioitu synkkään sävyyn. Muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo maailman olevan nyt jakautuneempi kuin koskaan.

–Maailma ei koskaan ole ollut näin jakautunut. Keskipakoisvoimat eivät koskaan aikaisemmin ole olleet näin voimakkaita, hän kommentoi Washington Postin mukaan.

G20-kokouksen lopputuloksena syntyi julkilausuma, jossa muun muassa hyväksytään Yhdysvaltojen vetäytyminen Pariisin ilmastosopimuksesta. Macronin mukaan G20-maat olivat samaa mieltä ainoastaan terrorismiin liittyvistä asioista ja kaikissa muissa näkemykset jakautuivat.

–Olemme yhä enemmän huolissamme autoritaarisista hallinnoista jopa länsimaissa. On ilmaantunut sellaisia epävarmuustekijöitä ja uhkia, joita vielä muutama vuosi sitten ei ollut, hän totesi.

Amerikkalaisen Brookings-instituutin Euroopan ja USA:n tutkimuksen johtaja Thomas Wright puolestaan sanoo, että Yhdysvallat on kokouksen jälkeen eristäytyneempi.

–G20:n keskeinen viesti on asetelma 19 muuta vastaan yksi. USA on aika eristäytynyt, hän kuvailee Bloombergille.

Wright varoittaa myös Trumpin kauppapoliittisista aikeista.

–Se on alue, jolla Trumpin ja muiden valtionpäämiesten näkemykset eroavat eniten ja dramaattisimmin, erityisesti, jos Yhdysvallat eteneet tullimaksujen suhteen. Tällainen päätös voi tulla koska tahansa ja se tarkoittaisi sitä, että kaikki Hampurissa saavutettu hyvä tahto on pyyhkäisty pois. G20-kokouksen tulokset eivät ole mitään sen rinnalla, jos Trump asettaa tullimaksut lähiviikkoina.

Trump on perustellut perustelee mahdollisia tulleja sillä, että halpatuonti voi olla uhka kansalliselle turvallisuudelle, kun kotimainen teräksen tuotanto hiipuu.

Trump itse kuvaili G20-kokousta lauantaina menestykseksi.

The #G20Summit was a wonderful success and carried out beautifully by Chancellor Angela Merkel. Thank you!