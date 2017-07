Ex-valtiovarainministeriltä tyly ryöpytys Donald Trumpille: ”Suurin uhka Yhdysvaltain turvallisuudelle”

Yhdysvaltain entinen valtiovarainministeri, nykyinen Harvardin yliopiston professori, ekonomisti Lawrence Summers arvostelee kovin sanoin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin esiintymistä Hampurin G20-kokouksessa ja tämän politiikkaa yleisemminkin.

–Kokouksen julkilausuma vahvistaa sen kansainvälisen järjestyksen hajoamisen, jota monet ovat pelänneet Donald Trumpin valinnan jälkeen. Presidentin käyttäytyminen huippukokouksessa ja sen ympärillä oli huolestyttavaa Yhdysvaltain liittolaisille ja vahvisti pelot siitä, että hänen toimintansa on suurin uhka Yhdysvaltain turvallisuudelle, Summers kirjoittaa kolumnissaan Financial Timesissa.

Summersin mukaan Yhdysvallat on G20-kokouksen jälkeen eristäynyt muista maista erityisesti ilmanmuutokseen ja kansainväliseen kauppaan liittyvissä asioissa.

–Tämä kaikki on jo tarpeeksi huolestuttavaa. Se, mitä moni pelkää, mutta harva sanoo ääneen on se, että vaikeat ajat, joita jokainen presidentti kaudellaan kohtaa, voivat saada hänet (Trumpin) toimimaan vaarallisesti. Trump ei ole vielä kohdannut taloudellisia vaikeuksia eikä kansainvälistä talouskriisiä. Hän ei ole vielä tehnyt suuria sotilaallisia päätöksiä. Silti hänen käyttäytymisensä on ollut epävakaata.

Summers nostaa esiin myös sen, että presidentin tytär Ivanka Trump otti lauantaina isänsä paikan kokouspöydässä. Tämä on Summersin mukaan täysin ennenkuulumatonta.

–Se oli loukkaus muille kokouksen osallistujille ja lähetti viestin siitä, ettei Trumpin hallinnon vanhemmilla virkamiehillä ole täysiä toimintavaltuuksia.

Summersin mukaan Trump olisi jo erotettu tehtävästään, jos hän olisi yritysjohtajana toiminut samoin.

–Demokraattisesti valittujen johtajien standardit ovat erilaiset. Silti presidentin kabinetin ja hänen poliittisten liittolaistensa ei pitäisi unohtaa, että he ovat vannonneet valan perustuslain puolustamisesta.

