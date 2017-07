Tutkija Donald Trumpin pojan tapaamisesta venäläisten kanssa: ”Päivänselvä tapaus”

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund pitää Donald Trumpin vanhimman pojan Donald Trump Jr:n tapaamista venäläisten kanssa ”päivänselvänä tapauksena” ja mahdollisesti myös rikoksena.

Donald Trump Jr kertoi sunnuntaina tavanneensa venäläisen asianajaja Natalia Veselnitskajan New Yorkissa Trump Towerissa viime vuoden kesäkuussa kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Donald Trumpin presidenttiehdokkuus oli varmistunut. The New York Times uutisoi tapaamisesta jo aikaisemmin.

–Tapaus on päivänselvä. Natalia Veselnitskaja on periaatteessa KGB, Anders Åslund kommentoi Twitterissä.

Hänen mukaansa on mahdollista, että kyseessä on salaliitto venäläisten kanssa ja siten rikos.

The case is obvious. Natalia Veselnitskaya is essentially KGB. She sees the Trumps & Manafort to increment Clinton = collusion w RU = crime. https://t.co/exbLodTw8w — Anders Åslund (@anders_aslund) July 9, 2017

Donald Trump Jr:n mukaan Veselnitskaja tarjosi tietoja demokraattien presidenttiehdokkaasta Hillary Clintonista.

–Hänen väitteensä olivat epämääräisiä, tulkinnanvaraisia, eikä niissä ollut järkeä. Yksityiskohtia tai väitteitä tukevaa tietoa ei annettu. Tuli nopeasti selväksi, ettei hänellä ollut merkittävää tietoa, Trump Jr sanoo tiedotteessaan.

Tapaamisessa olivat mukana myös presidentti Donald Trumpin vävy ja neuvonantaja Jared Kushner sekä presidentin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort. BBC:n mukaan kyseessä on ensimmäinen presidentti Trumpin lähipiirin ja venäläisten vahvistettu tapaaminen kampanjan aikana.

Donald Trumpin lakimiehet tiedottivat BBC:n mukaan sunnuntaina, ettei presidentti tiennyt tapaamisesta eikä osallistunut siihen.