”Meillä on valtava katastrofi käsissä 10–20 vuodessa” – Timo Soinin synkkä ennustus jos Afrikka jää yksin

Ulkoministeri Timo Soini (uv.) arvioi, että Afrikan tilanne eskaloituu valtavaksi katastrofiksi, jos Eurooppa ei ole tukemassa maiden kehitystä. Ministeri Kai Mykkänen (kok.) puolestaan uskoo, että muuttoliike Afrikasta Eurooppaan jatkuu lähivuosikymmeninä.

Ministerit arvioivat Afrikan tilannetta ja pakolaiskriisiä keskustelussa Porin SuomiAreenassa maanantaina alkuillasta.

EU-maat sopivat syksyllä 2015, että Kreikasta ja Italiasta siirretään 160 000 turvapaikanhakijaa muualle Eurooppaan kahden vuoden sisällä. Soini huomautti, Suomi on toteuttanut yhteistä päätöstä eniten, mikä on hänen mielestään oikein. Suomi on jo ottanut Kreikasta ja Italiasta kaksi kolmasosaa tavoitteesta, eli tähän mennessä yhteensä yli tuhat turvapaikanhakijaa, kun aikaa on syyskuun lopulle.

–Meillä on ikävä kyllä nyt Euroopan unionissa sellaisia maita, jotka eivät ole toteuttaneet yhteistä päätöstä lainkaan. Meillä on uudelleensijoittamis- ja taakanjakopäätöksen kohteena olevia ihmisiä 160 000, joista vain 20 000 on sijoitettu. Tämä on minun mielestäni häpeällistä, koska silloin kun jotain yhdessä sovitaan, se toteutetaan, Soini sanoi.

Soinin mukaan hallitus katsoo, että Suomi tekee sovitun osansa, mutta vasta sitten mennään eteenpäin, kun muutkin maat ovat noudattaneet sopimusta ja tehneet osansa.

Myös liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) sanoi, että nyt on huolehdittava, että EU:ssa yhteisesti sovitusta pidetään kiinni. Hän kertoi lisäksi, että Pohjoismaiden ja Afrikan ministeritapaamisessa päätettiin edustustojen välisen yhteistyön lisäämisestä ja nuorten diplomaattien vaihdon vahvistamisesta, mikä nähtiin kauppapolitiikan lisäksi keskeisenä Afrikan hyvän tulevaisuuden kannalta.

Soini huomautti, että Euroopan on oltava tukemassa sekä Lähi-itää että Afrikkaa.

–Jos emme ole siellä tukemassa demokratioita ja sitä, että nuorilla on töitä ja että naiset otetaan vakavasti yhteiskunnan jäsenenä, niin meillä tulee olemaan valtava katastrofi käsissä 10–20 vuoden päästä. Tämä täytyy ymmärtää, Soini sanoi.

–Jos edellytykset puuttuvat, meillä on kaksi vaihtoehtoa lopulta: otamme vastaan joko osan heidän tuotteistaan reiluilla pelisäännöillä tai sitten otamme vastaan heidän ihmiset, Soini jatkoi viitaten kauppapolitiikkaan ja siihen, että Afrikan tuotteilla pitää olla reilu pääsy Eurooppaan, mikä on hänen mielestään kahdesta edellisestä se parempi vaihtoehto.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) vertasi Afrikan tilannetta Aasiaan, mistä ei ole vastaavaa muuttoliikettä Eurooppaan. Hän huomautti, että Afrikassa absoluuttisen köyhyyden määrä on jatkuvasti kasvussa.

– Ilmiö on kyllä pitkäaikainen, ja siihen nähden kyllä se pääsyy on varmaankin rauhan puute, hän sanoi ja lisäsi, että Aasiassa konfliktit ovat pääosin rauhoittuneet.

Mykkänen huomautti, että Suomi tekee koko ajan enemmän rauhan eteen monien järjestöjen ja ulkoministeriön voimin. Toinen merkittävä tekijä on Mykkäsen mukaan koulutus. Oppimistulokset ovat jääneet Afrikassa liian huonoiksi verrattuna Aasiaan. Mykkänen huomautti, että koulutuksen saralla Suomi tekee kaiken aikaa hyvää työtä Afrikassa etenkin Mosambikissa ja Etiopiassa.

–Faktahan on se, että hyvin todennäköisesti lähivuosikymmeninä se paine nimenomaan Afrikasta on jatkuva ilmiö Eurooppaan muuttamiseksi, Mykkänen sanoi.

Mykkäsen mukaan tilanteeseen tarvitaan yhteinen ratkaisu, mikä on vaikeaa nykyjärjestelmällä. Muuten rajat ovat ”kohta pystyssä” jälleen, kuten Italian pohjoisrajoilla jo alkaa olla. Hänen mielestään erittäin tärkeää on myös kotouttamisen kehittäminen.

–Jos oletetaan, että kielitaidoton maahanmuuttaja muutamassa vuodessa työllistyy suomalaisiin työehtoihin, niin kovin moni tuomitaan kyllä silloin osattomaksi ja siitä alkaa syrjäytymisen, pahimmillaan katkeruuden kierre, joka johtaa ties mihin, Mykkänen sanoi ja lisäsi, että nykyisissä rakenteissa on paljon kehitettävää.

