Uusi paljastus Donald Trump Juniorista – NYT: Tiesi Venäjän haluista vaikuttaa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin poika Donald Trump Jr. tiesi Venäjän hallituksen yrityksistä vaikuttaa viime vuoden presidentinvaalien tuloksiin, uutisoi sanomalehti The New York Times

The New York Timesin julkistamat uudet tiedot liittyvät presidentti Trumpin pojan ja venäläisen lakimiehen, Natalia Veselnitskajan väliseen tapaamiseen, jossa oli tarkoitus jakaa vahingoittavia tietoja demokraattien ehdokkaasta Hillary Clintonista. Tapaaminen nousi julkisuuteen viime lauantaina.

Uusien tietojen perusteella Trump Jr. kuuli tapaamisesta ennalta entiseltä brittitoimittaja Rob Goldstonelta, joka lähestyi häntä sähköpostilla. Sähköpostissa mainittiin nimenomaisesti Clintonin väärinkäytökset, mutta tietoja ei täsmennetty.

Sähköpostin sisällöstä perillä olleiden lähteiden mukaan viestistä selvisi, että tietojen paljastamisen takana oli Venäjän hallitus. Trump Jr. myönsi sunnuntaina julkaistussa tiedotteessa olleensa kiinnostunut Clintonia koskevista tiedoista, mutta kielsi samalla tienneensä Venäjän olleen tapaamisen takana.

Trump Jr. on vedonnut siihen, että tapaamista ehdottanut Veselnitskaja halusi keskustella ennen kaikkea venäläislasten adoptioista Yhdysvaltoihin. Ruotsalaisasiantuntija Anders Åslund on pitänyt selvänä, että Veselnitskaja on edustanut KGB:tä.

Yhdysvaltalaiset tiedustelupalvelut pitävät selvänä, että Venäjä pyrki vaikuttamaan Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin viime syystalvena.