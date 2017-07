Donald Trumpit myrskyn silmässä – ”Poliittisen historian suurin noitavaino”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuuttaa, ettei hänen ja hänen perheensä ympärillä vellova kohu ole vaikuttanut Valkoisen talon toimintakykyyn.

Trump tviittaa, että Valkoinen talo ”toimii täydellisesti”, ja että hän on nyt keskittynyt terveydenhuollon ja verotuksen uudistuksiin.

–Minulla on vähän aikaa katsoa TV:tä, hän toteaa.

The W.H. is functioning perfectly, focused on HealthCare, Tax Cuts/Reform & many other things. I have very little time for watching T.V. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2017

Trump ja erityisesti hänen poikansa Donald Trump nuorempi on joutunut poliittisen myrskyn silmään. The New York Times paljasti hänen olleen yhteydessä venäläisiin isänsä vaalikampanjan aikana. Venäläishallintoon kytköksissä oleva lakimies Natalia Veselnitskaja tarjosi Hillary Clintonista tietoja, joiden arvioitiin vaikeuttavan tämän kampanjaa.

Lopulta Trump nuorempi tapasi venäläiset yhdessä lankonsa Jared Kushnerin ja Trumpin kampanjapäällikkön Paul Manafortin kanssa. Donald Trump nuorempi julkisti eilen sähköpostiviestit tapaamisen välittäjänä toimineen Rob Goldstonen kanssa.

Presidentti Trump puolustaa poikaansa raivokkaasti.

–Poikani teki hyvää työtä viime yönä. Hän oli täysin avoin ja syytön. Tämä on poliittisen historian suurin noitavaino, presidentti Trump tviittaa.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2017

Yhdysvalloissa on syytetty Venäjän vaikuttaneen viime talven presidentinvaalien tulokseen. Liittovaltion poliisi FBI on tutkinut myös Trumpin kampanjaa. Goldstone kertoo Trump nuoremmalle lähettämässään viestissä Venäjän tukevan Trumpia presidentiksi.