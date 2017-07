Eurooppalainen huippupaikka lipumassa ohi Ilkka Kanervan: ”Se on de facto päätetty”

Euroopan yhteistyö- ja turvallisuusjärjestö Etyjin pääsihteerin tehtävässä on lipumassa ohi Ilkka Kanervalta (kok.).

Vuodesta 1975 kansanedustajana toiminut, entinen ulkoministeri ja nykyinen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kanerva oli Suomen ehdokas tehtävään. Tiistai-iltana Itävallan ulkoministeri Sebastian Kurz ilmoitti Etyjin epävirallisen ulkoministerikokouksen jälkeen, että pääsihteeristä on päästy sopuun.

Uudeksi pääsihteeriksi on nousemassa sveitsiläinen Thomas Greminger. Samassa ratkaisussa esitetään myös kolmea muuta tehtävää täytettäväksi, jotka ovat olleet kuukausia miehittämättöminä, kun jäsenmaat eivät ole päässeet paikoista sopuun. Ratkaisu ei ole lopullinen, mutta Kanerva pitää sitä jo käytännössä varmana.

–Se on de facto päätetty ja aika pitkälle niin kuin Itävallan ulkoministeri sen eilen luonnehti. Mutta aivan ennenkuulumatonta ei ole se, että kun se menee pääkaupunkeihin hyväksyttäväksi, niin se voi tulla hylsynä jostakin syystä takaisin, Kanerva sanoo Uudelle Suomelle.

Hän ei halua ottaa kantaa siihen, pitäisikö Suomen tukea ratkaisua tai ei. Kynnys ratkaisun torjumiseksi on kuitenkin korkea, vaikka se edustaakin Kanervan mukaan ”minimalistista yhteisymmärrystä”.

–Se ei vaikuta todennäköiseltä siitäkin huolimatta, että Itävalta on esittänyt tämän oman ratkaisumallinsa hyväksymistä jo 6 tai 7 kertaa ja joka kerta se on saanut tyrmäyksen. He panivat nyt valtionsa arvovallan peliin ja katsotaan, miten siinä käy. Riski heidän kannaltaan on olemassa, Kanerva kertoo.

Kurz myönsi vaikean tilanteen eilen. Hän sanoi Reutersin mukaan Etyjin menettäneen valtavasti luottamusta, ja että järjestö tarvitsee nyt ennen muuta johtajuutta. Myös Kanerva katsoo, että pääsihteerin pitkittynyt valintaprosessi kertoo tilanteesta.

–Se vähän kertoo siitä, että Etyj ei ole kauhean hyvässä tilassa. Tähän se Suomen hallituksen päätös asettaa allekirjoittanut ehdokkaaksi perustuukin. Tämä sveitsiläinen, jota Itävalta esittää, on fiksu, valistunut, osaava diplomaatti. Mutta hän edustaa tällaista hallinnollis-teknokraattista vaihtoehtoa, joka ei tässä suhteessa tuo järjestöön kauheasti uutta.

–Sen vuoksi Suomi painotti poliittisen johtajuuden tarpeellisuutta tässä ratkaisussa. Sitä tuki hyvin moni maa, että Etyj tarvitsisi poliittisen johtajan, kasvot ja otteen viedä asioita eteenpäin. Mutta tämä ei ollut Itävallalle mieleen.

Kanerva myöntää, että olisi ottanut tehtävän mieluusti vastaan, mutta toteaa, ettei ollut laskenut mitään asian varaan.

–Henkilökohtaisesti otan tämän tapahtuneena tosiasiana.