Mitä oikeastaan teet EU:ssa, Jyrki Katainen?

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok.) kertoi Porin SuomiAreenassa MTV:n haastattelutilaisuudessa, mikä hänen roolinsa todella on EU:ssa.

Jokaisella 28 EU-maalla on oma komissaarinsa ja Euroopan komissiota johtaa luxemburgilainen Jean-Claude Juncker. Hän järjesti komissionsa jakamalla komissaarien tehtäviä viiden eri varapuheenjohtajan alaisuuteen. Katainen vastaa muun muassa kilpailukyvystä ja investoinneista.

–Meidän tehtävämme on koordinoida niin sanottujen salkkukomissaarien työtä. Minä koordinoin 10 salkkukomissaarin työtä. Näkökulma, josta koordinoin on talouskasvu, työllisyys, kilpailukyky.

–Minun tehtäväni on katsoa, että komissaarit tekevät yhteisiä hankkeita, eikä niin, että vaikkapa ympäristökomissaari valmistelee omin nokkinensa ympäristölainsäädäntöä, josta maatalouskomissaari tai sisämarkkinakomissaari ei tiedä mitään. Ja aina kun komissaari haluaa aloittaa jonkin lainsäädäntöehdotuksen, hänen pitää saada minulta alkuun siihen lupa.

–Ajatus on se, että EU keskittyisi isoihin asioihin ja jättäisi tilpehöörin tekemättä. Tämä toimii aika hyvin. Viime komission aikana keskimäärin tuli 150 lakia per vuosi ja nyt tulee 25.

Katainen kertoo, että Suomi on ollut EU:ssa erityisen aktiivinen biotalouden asioissa ja kiertotaloudessa.

–Suomen Sitra on yksi Euroopan parhaita think tankeja kiertotalouden saralla. Suomeen on keskittynyt paljon osaamista sekä yrityspuolelle että tutkimuspuolelle. Se on osaltaan merkittävä väline, jolla voidaan saada taloudellista toimeliaisuutta ilmastonmuutoksen torjumiseen, Katainen toteaa.

Talouskasvusta ja investoinneista vastaava Katainen myös kehuu, että Suomi ja suomalaiset yritykset ovat onnistuneet todella hyvin onnistunut houkuttelemaan riski-investointeja.

–Ihan rahallisesti per asukas mitattuna Suomi taitaa olla tällä hetkellä tehokkain magneetti imuroimaan maailmalta riskipääomaa. Siitä täytyy kyllä kiittää suomalaisia innovatiivisia pienyrityksiä. Yritykset ja heidän innovaationsa ovat se syy, miksi kansainvälinen riskipääoma tulee tällä hetkellä Suomeen. Se tietää tietysti hyvää pitkällä aikavälillä, Katainen pohtii.