Brexit-neuvotteluissa 2. erä – Kysely: Tämä on brittien suurin pelko

Neuvottelut Ison-Britannian irtautumiseksi Euroopan unionista, eli niin sanotusta Brexitistä käynnistyvät uudelleen tänään Brysselissä. Brexit-neuvotteluita jatkuvat nyt ensimmäistä kertaa Britannian pääministeri Theresa Mayn uuden hallituksen johdolla.

Britanniassa käytiin alkukesästä parlamenttivaalit, joissa May tavoitteli selvää enemmistöä maan parlamentissa. Sen sijaan hän hävisi vaalit ja enemmistön. Yougovin kesäkuussa toteuttamassa kyselyssä selviääkin, että 36 prosenttia briteistä uskoo maan mahdollisuuksien saada hyvä neuvottelutulos heikentyneen.

Britannian kansalaisia brexit jakaa edelleen syvästi. Yougovin kyselyn mukaan 44 prosenttia väestöstä pitää oikeana ratkaisuna ja 45 prosenttia vääränä. Kansalaisten suurimpina pelkoina on, että brexitin seurauksena tuotteet sekä palvelut kallistuvat (30%), investoinnit maahan vähenevät (26%), ja että yritysten vientimahdollisuudet heikkenevät (25%). Suurimpina mahdollisuuksina nähdään kansainvälinen kauppa EU:n ulkopuolella (33%) sekä maahanmuuton rajoittaminen (25%).

Brexit-neuvotteluiden suurin kiista, erokorvaus, on yhä sopimatta. Käytännössä kyse on siitä, että unioni katsoo Britannian sitoutuneen vuoteen 2020 ulottuvaan EU:n budjettiin ja sen maksuihin. EU:n neuvottelulähteet ovat puhuneet jopa sadan miljardin euron laskusta. Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker vaati keväällä BBC:n haastattelussa, että summa on ”laskettava tieteellisesti”.

Myös Britanniassa on Politicon mukaan hyväksytty, että brexit ei synny ilman korvausta, vaikka tiukimman linjan edustajat ovatkin vaatineet, että maksujen pitää loppua heti, kun ero vahvistuu. Uuden hallituksen brexit-ministeri David Davis tunnusti viime viikolla brittiparlamentin alahuoneelle antamassaan lausunnossa, että maalla on ”velvollisuuksia EU:lle”. Sen tarkemmin hän ei tätä täsmentänyt.

EU:n puolelta pääneuvottelija Michel Barnier on Politicon tietojen mukaan vaatinut, että erosummasta ei saa esittää lukuja julkisuudessa. Sen sijaan Barnier on keskittänyt tarmonsa yhteisymmärryksen löytymiseksi siitä, kuinka erosumma tulisi ylipäätään laskea.