Tutkijat: Merkeliltä ja Macronilta uutispommi – “Suurin kuviteltavissa oleva asehanke Euroopassa”

Saksan ja Ranskan päämiesten ilmoitus uudesta, yhteiseurooppalaisesta hävittäjähankkeesta oli varsinainen uutispommi. Näin katsovat Saksan ulkopolitiikan neuvoston tutkimusosaston varajohtaja Christian Mölling ja Saksan ulko- ja turvallisuuspoliittisen instituutin vanhempi tutkija Claudia Major tuoreessa arviossaan (pdf-tiedosto)

–Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liitokansleri Angela Merkel veivät saksalais-ranskalaisen puolustuskumppanuuden uudelle tasolle uutispommillaan 13. heinäkuuta ilmoittaessaan alkavansa yhdessä suunnitella uuden sukupolven eurooppalaista hävittäjälentokonetta, Mölling ja Major kirjoittavat.

–Tämä on suurin kuviteltavissa oleva asehanke Euroopassa tällä hetkellä, he jatkavat.

Mölling ja Major näkevät, että uuden hävittäjähankkeen myötä syntyy mahdollisuus rakentaa aidosti autonomista, Yhdysvalloista riippumatonta eurooppalaista puolustusteollisuutta. Tätä tarvitaan heidän mukaansa siksi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Nato-lausunnot ja Britannian EU-vastaiset kannat ovat rapauttaneet luottamusta näiden mannereurooppalaisissa liittolaisissa.

–[S]e näyttääkin olevan ajuri tässä puolustussektorin yhteistyössä, jota aiemmin ei olisi voinut edes käsittää.

Saksalaistutkijat huomauttavat, että juuri sotilasilmailu on puolustusteollisuudessa avainasemassa rahoituksella ja innovaatioilla tarkasteltuna.

Hävittäjähanke maksaa Möllingin ja Majorin mukaan Saksalle ja Ranskalle 60–80 miljardia euroa seuraavan 30 vuoden aikana. Kokonsa vuoksi se voi hyvinkin tuoda eri puolustussektorin toimijoita yhteen sen sijaan, että ne keskittyisivät kilpailemaan pienemmistä kansallisista hankkeista.

–Poliittisesti, taloudellisesti ja strategisesti tämä hanke on tuomittu onnistumaan, sillä se on ”too big to fail” (liian suuri epäonnistuakseen”). Siitä huolimatta täytyy olla varovainen, sillä riskit ovat moninaiset.

–Kuten kokemukset eurooppalaisista puolustushankkeista, vaikkapa [sotilaskuljetuskone] A400M, osoittavat, eurooppalainen teollisuus ei ole aina kyennyt tuottamaan laatua, kustannusvakautta tai täsmällisyyttä viime vuosina. Tavoitteena pitääkin olla luottamuksen uudelleenrakentaminen nopeasti sekä hallitusten että yritysten välillä, Mölling ja Major toteavat.

He painottavat, että hankkeen merkitystä kasvattaisi, jos Ranska ja Saksa saisivat uusia kumppaneita mukaan hankkeeseen. Mahdollisina kumppaneina Mölling ja Major näkevät Espanjan, joka osallistui myös A400M:n kehittämiseen, Ruotsin sekä Japanin.

Brittien mukaantuloa hankkeeseen he pitävät hyvin epätodennäköisenä, vaikka Iso-Britannia onkin näyttänyt vihreää valoa eurooppalaiselle puolustusyhteistyölle ja edellinen eurooppalainen hävittäjä, Eurofighter Typhoon, on Britannian ilmavoimien päähävittäjä. Sittemmin Iso-Britannia on ilmoittanut vahvistavansa ilmavoimiaan tilaamalla 138 F-35-hävittäjää Yhdysvalloista. Molempia tarjotaan myös Suomelle Hx-hankkeessa.

–Teollisuuden näkökulmasta brittien osallistuminen olisi mahdollista, koska kolmannet maat (eli EU:n ulkopuoliset maat) ovat tervetulleita liittymään projektiin. Poliittisesti tosin brittien osallistuminen on mahdotonta. Pariisi ja Berliini ovat tietoisesti kehystäneet tämän hankkeen eurooppalaiseksi hankkeeksi, ajavat uraauurtavia eurooppalaisia tavoitteita ja lähettävät näin voimakkaan signaalin yhteistyön lisäämiseksi Euroopassa kahdenkeskisten hankkeiden kustannuksella. Yhdistyneen kuningaskunnan jättäessä EU:n juuri liiallisen eurooppalaisen yhteistyön vuoksi, tälle ei olisi tilaa.