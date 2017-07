Tutkimus: Yksi suuri ydinräjähdys suistaisi ilmakehän kaaokseen – seurauksena ”ydinsyksy”

Ilmastotutkijat laskevat, että tarvitaan ehkä vain yksi suuri ydinräjäytys saattamaan ilmakehä ja samalla koko ekosysteemi kaaokseen.

Pelkän yhden ydinaseen räjäyttäminen voi aiheuttaa paljon pahempaa tuhoa kuin tähän saakka on ajateltu, väittävät Nebraska-Lincolnin yliopiston tutkijat. He ovat keskittyneet tutkimaan etenkin ilmastomalleja.

Tutkijoiden laskelmien mukaan pelkkä yhden suuren ydinlatauksen räjäyttäminen kaupunkialueella nostaisi stratosfääriin jopa viisi miljoonaa kuutiotonnia tuhkaa. Räjähdyksen vaikutus tuntuisi 1 300 neliökilometrin kokoisella alueella.

Ydinaseen laukaisusta ei kuitenkaan seuraisi monessa muussa yhteydessä puhuttua ydintalvea, vaan ”ydinsyksy”, mutta senkin seuraukset voisivat olla ihmiskunnalle kohtalokkaat.

Tällainen hiilimäärä ilmakehässä johtaisi sateiden määrän merkittävään vähenemiseen ja lämpötilan laskuun niin, että keskilämpötila laskisi alimmilleen tuhanteen vuoteen.

Kasvukausi lyhenisi jopa viiden vuoden ajan.

Kaikesta tästä olisi seurauksena nälänhätä, joka voisi tappaa jopa miljardi ihmistä. Pahin katastrofi koettaisiin maissa, joissa ruokahuolto toimii jo nyt huonosti.

Tutkimuksen referenssinä käytettiin Hiroshiman pommia, joka oli 15 kilotonnia ja tuhosi 13 neliökilometrin alueen. Tutkimuksessa vaadittuun tuhoon tarvittaisiin sata Hiroshiman kokoista pommia. Nyt ydinasevalloilla on kuitenkin toista maailmansotaa paljon voimakkaampia aseita.

Tutkijat laskevatkin, että katastrofiskenaarion saattaisi aiheuttaa vähemmän kuin viisi nykypommia.

Tuhoisin ydinase on tällä hetkellä Kiinalla, viisi megatonnia. Tutkimuksessa kuvaillun tilanteen voisi aiheuttaa yhden tällaisen ydinlatauksen räjäyttäminen. Kiinalla suuria pommeja on 20.

Tutkimus on julkaistu Environment: Science and Policy for Sustainable Development -lehdessä.

Lähde: Kauppalehti.