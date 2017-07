Outo kuvio USA:n hallituksessa – Trump NYT:lle: ”Erittäin epäreilua, olisin nimittänyt toisen”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo The New York Timesille, ettei hän olisi nimittänyt Jeff Sessionsia oikeusministeriksi, jos olisi tiennyt tämän aikovan pestä kätensä Venäjä-tutkinnasta. Tutkinta on varjostanut Trumpia koko presidenttikauden ajan.

Sessions nousi oikeusministeriksi tammikuussa. Virkaanastumista edeltävässä kuulemisessa Sessions vakuutti, ettei hänellä ollut yhteyksiä Venäjään tai venäläisiin presidentinvaalikampanjan aikana. Myöhemmin kuitenkin ilmeni, että Sessions oli tavannut kahdesti Venäjän suurlähettilästä. Oikeusministeri ilmoitti pian tämän jälkeen jääväävänsä itsensä Venäjä-tutkintaa koskevista asioista.

–Sessionsin ei olisi koskaan pitänyt jäävätä itseään, ja jos hän aikoi jäävätä itsensä, hänen olisi pitänyt kertoa siitä minulle ennen kuin otti työt vastaan ja olisin valinnut jonkun toisen, Trump sanoo The New York Timesille.

–Jeff Sessions ottaa työn, aloittaa työt, jäävää itsensä, joka suoraan sanoen on epäreilua presidentille. Miten aloitat työn ja jääväät itsesi? Jos hän olisi jäävännyt itsensä aiemmin, olisin sanonut ”kiitos, Jeff, mutta en aio valita sinua”. Tämä erittäin epäreilua – ja tämä on lievä ilmaus – presidentille, hän jatkaa.

Uusien tietojen mukaan Trumpin vanhin poika, Donald Trump jr., hänen vävynsä Jared Kushner hänen entinen kampanjapäällikkönsä Paul Manafort joutuvat syksyllä julkiseen kuulemiseen Venäjä-yhteyksistä. Kolmikko tapasi venäläisen juristin, joka oli luvannut Hillary Clintonin presidentinvaalikampanjaa vahingoittavia tietoja.

LISÄÄ AIHEESTA: Donald Trump avautui kohupotkuista: ”Tämä Venäjä-homma Trumpista ja Venäjästä…”