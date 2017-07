Voimakas järistys Egeanmerellä – Lehti: 200 loukkaantunut

Egeanmerellä on sattunut voimakas maanjäristys, joka on vavisuttanut maata Turkissa ja Kreikan saarilla. Ainakin kahden ihmisen kerrotaan menehtyneen ja 20 loukkaantuneen Kosin suositulla lomasaarella. Kaikkiaan noin 200 ihmistä on loukkaantunut, kertoo brittilehti The Guardian.

Järistys sattui Kosin ja Turkin rannikon välillä ja se oli voimakkuudeltaan 6,7 magnitudia.

Ulkoministeriöstä kerrotaan Helsingin Sanomille ja Ylelle, että toistaiseksi yhdenkään suomalaisen ei tiedetä loukkaantuneen. Matkanjärjestäjä Aurinkomatkat kertoo Twitterissä olleensa yhteydessä asiakkaisiinsa yön aikana. Sen mukaan puhelinlinjat eivät toimi ajoittain järistysalueilla.