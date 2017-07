Tutkija Donald Trumpin Venäjä-kohun uusimmasta käänteestä: ”Pelkään, että uskon ennemmin venäläistä”

Yhdysvaltain oikeusministerin Jeff Sessionsin väitetään keskustelleen Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettilään Sergei Kisljakin kanssa presidentti Donald Trumpin vaalikampanjasta viime vuonna. Asiasta uutisoi Washington Post, joka viittaa nimettömiin lähteisiin.

Amerikkalaislähteiden mukaan Kisljak kertoi Moskovan esimiehilleen, että hän keskusteli vaalikampanjaan liittyvistä asioista Sessionsin kanssa vuoden 2016 presidentinvaalikamppailun aikana. Washington Postin mukaan he keskustelivat muun muassa ”Venäjälle poliittisesti tärkeistä asioista”.

Sessions on myöntänyt tavanneensa suurlähettilään, mutta kiistänyt keskustelleensa vaalikampanjasta. Washington Postin lähteiden mukaan Sessions on antanut tapaamisesta ristiriitaisia ja harhaanjohtavia lausuntoja.

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund sanoo uskovansa enemmän Kisljakin kuin Sessionsin versioon tapahtumista.

–Pelkään, että uskon ennemmin Kisljakia, hän kommentoi tapahtumia Twitterissä.

