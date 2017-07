Venäjä: USA:n huolet sotaharjoituksista ”älyvapaita”

Yhdysvallat on huolestunut Venäjän syyskuussa tulevista suuren luokan sotaharjoituksista Valko-Venäjällä. Yhdysvaltain mukaan on mahdollista, että Venäjä voisi jättää armeijan kalustoa Valko-Venäjälle sen jälkeen kun harjoitus on päättynyt, kertoo uutistoimisto Reuters.

Venäjän varaulkoministeri Grigory Karasin kuittasi tällaiset huolet kuitenkin kutsumalla niitä ”älyvapaiksi”.

Yhdysvaltain armeijan kenraaliluutnantti Ben Hodges, joka johtaa Yhdysvaltain joukkoja Euroopassa, sanoi Reutersille, että liittouman viranomaiset tulevat pitämään tarkasti silmällä Valko-Venäjälle tuotavaa kalustoa. Viranomaiset tarkkailevat myös sitä, viedäänkö kalusto Valko-Venäjältä pois sen jälkeen kun Zapad 2017 -sotaharjoitukset päättyvät.

Yhdysvallat ja sen liittolaiset Itä-Euroopassa sekä Ukrainassa pelkäävät, että Venäjän sotaharjoitus voisi olla niin sanottu Troijan hevonen, jonka tarkoitus on vain saada Venäjän armeijan kalustoa jäämään Valko-Venäjälle.

Venäjä on pyrkinyt vakuuttelemaan Natoa, että armeijan harjoitukset kunnioittavat kansainvälisiä rajoituksia, mutta Naton ja Yhdysvaltain viranomaiset ovat suhtautuneet tähän epäileväisesti.

Hodgesin mukaan Venäjä voisi olla avoimempi sotaharjoituksensa laajuudesta, sillä se hälventäisi epäilyjä.

Osa Naton liittolaisista uskoo Venäjän harjoitukseen osallistuvan yli 100 000 sotilasta, ja että siihen liittyy myös ydinaseharjoituksia ja siitä tulisi suurin vastaava harjoitus sitten vuoden 2013.

Venäjä on sanonut pyytävänsä tarkkailijoita seuraamaan harjoitusta, jos se ylittää sotilasmäärässä 13 000 henkilöä.

