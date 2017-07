Interpol julkaisi listan: ”Saattaneet ilmaista halukkuuttaan itsemurhaiskuihin”

Interpol on julkaissut listan 173 Isisin taistelijasta, joiden se uskoo saaneen koulutuksen itsemurhaiskuihin Euroopassa. Asiasta uutisoi The Guardian.

Brittilehden mukaan Euroopan terrorismin vastaiset verkostot ovat huolissaan siitä, että Isisin ”kalifaatin” romahdus kasvattaisi itsemurhaiskujen riskiä Euroopassa. Interpolin julkaiseman listan tavoitteena on selvittää, onko eurooppalailissa turvallisuuspalveluilla tietoa kyseisistä henkilöistä. Interpol on erityisen kiinnostunut samaan selville, mikäli epäillyt ovat syntyneet ja kasvaneet Euroopassa.

Alun perin listan nimet on kerännyt amerikkalaisten tiedustelupalvelu. Lista on sittemmin annettu liittovaltion poliisin FBI:n haltuun ja FBI jakoi sen eteenpäin Interpolille.

Interpolin mukaan listalla mainitut henkilöt ovat saattaneet ilmaista halukkuuttaan itsemurhaiskuihin tai marttyyrikuolemiin tukeakseen edustamaansa islamin tulkintaa.

–Interpol lähettää säännöllisesti hälytyksiä ja päivityksiä kansallisille virastoilleen. Tarkoituksena on varmistaa, että tärkeät poliisitiedot ovat saatavilla, kun niitä tarvitaan, nimettömänä esiintyvä Interpolin edustaja kommentoi Guardianille.

YK arvioi vuonna 2015, että 4 000 eurooppalaista taistelee Irakissa ja Syyriassa. Guardianin mukaan Interpolin nyt julkaisema lista mahdollisista itsemurhaiskun tekijöistä on ensimmäinen laatuaan.

Suomessa Suojelupoliiti varoitti keväällä virallisessa riskiarviossaan, että yksittäisten terrorististen väkivallantekojen uhka on kasvanut Suomessa. Yksinäisten susien lisäksi mahdollisen iskun takana voisi olla pieni jihadistiryhmä.

–Huolestuttavinta ovat Suomeen viime vuosina syntyneet ja koko ajan vahvistuvat radikaali-islamistiset verkostot. Voidaan jopa puhua Suomeen syntyneestä ”jihadistisesta alamaailmasta”. Näillä verkostoilla on yhteyksiä kaikkiin keskeisiin terrorijärjestöihin, Suojelupoliisin viestintäpäällikkö Jyri Rantala sanoi huhtikuussa.

Terrorismin uhka-arvio nostettiin Suomessa kesäkuussa ”kohonneeksi”. ”Kohonnut” on neliportaisen asteikon toinen pykälä, jota alempi taso on matala ja jonka yläpuolella on vielä kaksi tasoa.

Suojelupoliisin mukaan Suomesta lähteneitä vierastaistelijoita on noussut erityisesti ISILissä merkittäviin asemiin, ja heillä on laaja suhdeverkosto järjestön sisällä.

