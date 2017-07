Donald Trump haukkuu taas omaa ministeriä: “TOSI heikko”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jatkaa oman oikeusministerinsä Jeff Sessionin kritisoimista. Hänen mukaansa Sessions ei ole toiminut riittävästi selvittääkseen Hillary Clintonin roolia Venäjä-kohussa.

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten mukaan Venäjä yritti vaikuttaa viime vuonna pidettyihin vaaleihin, joissa vastakkain olivat Trump ja Clinton.

–Oikeusministeri Jeff Sessions on ottanut TOSI heikon kannan Hillary Clintonin rikoksiin (missä ovat sähköpostit ja demokraattien serveri?) ja vuotajiin, Trump tviittasi.

Trump viittaa Clintonin sähköpostikohuun, jota ruodittiin julkisuudessa presidentinvaalien aikaan. Clinton oli käyttänyt henkilökohtaista sähköpostiosoitettaan työasioissa, ja yli 30 000 sähköpostiviestin joukosta löydettiin myös erittäin salaiseksi luokiteltua materiaalia. Näitä tietoja ei olisi saanut välittää henkilökohtaiselta, salaamattomalta sähköpostitililtä. FBI:n tutkiessa Clintonin viestejä tämän tiimi poisti palvelimelta yli 30 000 viestiä, jotka he ilmoittivat henkilökohtaisiksi.

Viime viikolla Trump kertoi The New York Timesin haastattelussa, ettei hän olisi koskaan palkannut Sessionsia, jos hän olisi tiennyt tämän aikovan jäävätä itsensä Venäjä-tutkinnasta. Trump syytti Sessionsin toimineen erittäin epäereilusti häntä kohtaan.

LUE LISÄÄ: Outo kuvio USA:n hallituksessa – Trump NYT:lle: ”Erittäin epäreilua, olisin nimittänyt toisen”

Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017