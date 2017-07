Trump kieltää armeijan transsukupuolisilta – Obama salli vuosi sitten

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on avautunut jälleen Twitterissä. Tällä kertaa hän on ottanut kantaa transsukupuolisten henkilöiden mahdolliseen palveluun Yhdysvaltain asevoimissa.

–Konsultoituani kenraaleitani ja armeijan asiantuntijoita, haluan ilmoittaa, että Yhdysvaltain hallinto ei tule hyväksymään tai päästämään transsukupuolisia yksilöitä palvelemaan missään muodossa Yhdysvaltain armeijaan, Trump sanoi twiittisarjassaan.

–Meidän armeijamme täytyy olla keskittynyt ratkaisevaan ja täydelliseen voittoon, eikä sitä voi kuormittaa valtavilla terveydenhoitokuluilla ja häiriöillä, joita transsukupuoliset armeijaan toisivat. Kiitoksia.

Yhdysvaltain edellinen presidentti Barack Obama teki transsukupuolisten pääsyn armeijaan mahdolliseksi vuosi sitten.

Lähde: Talouselämä

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017