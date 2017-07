Trumpin uusi johtaja uhkasi ”tappaa kaikki vuotajat” – haukkui päällikön skitsoksi ja herjasi alapäästä törkypuhelussa

Yhdysvalloissa on noussut kohu presidentti Donald Trumpin viestintäjohtajana viime viikolla aloittaneen Anthony Scaramuccin raivonpuuskasta, kertoo Talouselämä.

Scaramucci antoi myrskyisän tilannekuvan Trumpin Valkoisesta talosta poikkeuksellisessa puhelussa, jonka hän soitti keskiviikkona New Yorker -lehden toimittaja Ryan Lizzalle. Kielenkäyttö viittaa siihen, että Trumpin kabinetissa on käynnissä taistelu vallasta. Erikoinen puhelinkeskustelu on levinnyt viraalisti.

Scaramucci oli puhelimessa suunniltaan, koska New Yorker oli saanut tietää Trumpin kutsuneen konservatiivisen Fox-kanavan juontaja Sean Hannityn ja kanavan johtoon aiemmin kuuluneen Bill Shinen illalliselle Valkoiseen taloon. Puhelussa Scaramucci vaati saada tietää, kuka oli vuotanut tiedon illallisesta ja muun muassa uhkasi erottaa koko viestintähenkilöstön ja ”tappaa kaikki vuotajat”.

Puhelun vastaanottanut Lizza kertoo, että keskustelun aikana Scaramucci antoi ymmärtää uskovansa, että vuotaja on kabinettipäällikkö Reince Priebus.

–Reince on v***n paranoidi skitsofreenikko, Scaramucci sanoi ja muun muassa matki alatyylisesti Priebusia puhelimeen.

Kovasanaisen purkauksen aikana Scaramucci haukkui myös Trumpin päästrategin Steve Bannonin, jota hän pitää medialle persona ja huomionhakuisena.

–En ole Steve Bannon, en yritä imeä omaa ku****ni, hän ilmoitti.

Aiemmin sijoituspankkiirina työskennellyt Scaramucci arvioi itse Twitterissä, että puhelu oli häneltä virhe, sillä hänen ei olisi mielestään kannattanut ”luottaa toimittajaan”. Lizzan mukaan Scaramucci ei ollut ilmoittanut, että puhelu olisi tarkoitettu yksityiseksi tai taustakeskusteluksi.

Kun Scaramuccin kerrottiin aloittavan viestintäjohtajana, nimitystä vastustanut Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Sean Spicer ilmoitti eroavansa. Ennen Trumpin valtakautta Scaramucci on muun muassa ilmoittanut kannattavansa Hillary Clintonia sekä kutsunut Trumpia ”anti-amerikkalaiseksi” ja kiusaajaksi.

Lue Talouselämästä tarkemmin Scaramuccin taustasta

Lue myös:

Nyt tuli Venäjän vastaus: Häätää amerikkalaisia loma-asunnosta ja karkottaa diplomaatteja

Venäjän vastaisku USA:lle – Lehti: Jopa 35 amerikkalaisdiplomaattia karkotetaan?

Putin vastaa USA:lle: ”Emme voi loputtomasti sietää röyhkeyttä” – Senaatti hyväksyi pakotteet

Kremlistä heti vastaus USA:n pakotesopuun: ”Pidän aika kielteisenä”

Sauli Niinistö Putinille: ”Suomi voisi esittää tarjouksen, josta vaikea kieltäytyä”