Donald Trump ärähti Kiinalle: ”Emme anna tämän jatkua”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvostelee Kiinaa kovin sanoin. Trumpin mukaan Kiina voisi ratkaista Pohjois-Korean ”ongelman”, mutta ei tee mitään.

–Olen hyvin pettynyt Kiinaan. Aikaisemmat hölmöt johtajamme ovat sallineet heidän tehdä satoja miljardeja dollareja vuosittain ulkomaankaupalla ja nyt Kiina ei tee mitään meidän hyväksemme Pohjois-Korean suhteen. Emme anna tämän jatkua. Kiina voisi helposti ratkaista tämän ongelman, Trump ärähti Twitterissä.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet...

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem!