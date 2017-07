Paha takaisku Angela Merkelille juuri vaalien alla? "Viranomaisten on tiedettävä keitä maahan tulee"

Hampurilaisessa supermarketissa perjantaina tehdyn veitsi-iskun uskotaan saattavan heikentää liittokansleri Angela Merkelin asemaa syyskuussa pidettävissä liittopäivävaaleissa.

Hampurin pormestari Olaf Scholz syytti tapahtumista suoraan Merkelin hallintoa. Scholz edustaa sosiaalidemokraatteja, joiden liittokansleriehdokas Martin Schulz on Merkelin päävastustaja tulevissa vaaleissa.

–Minut tekee erityisen vihaiseksi se, että hyökkääjä haki ensin suojaa Saksasta ja käänsi sitten vihansa meitä vastaan. Tämä osoitaa sen, että karkotusten lailliset ja myös käytännön esteet on poistettava niin pian kuin mahdollista, Olaf Scholz kommentoi Bloombergin mukaan.

Veitsi-iskun tekijä on Die Welt -lehden mukaan kotoisin Arabiemiirikunnista, mutta syntynyt Palestiinassa. Hänen turvapaikkahakemuksensa hylättiin Saksassa viime vuoden lopulla. Die Weltin mukaan miestä ei kuitenkaan voitu karkottaa puutteellisten henkilöpapereiden vuoksi.

Angela Merkeliä on arvosteltu liian löysästä maahanmuuttopolitiikasta. Nyt myös hänen puoluetoverinsa, muun muassa kristillisdemokraattien liittopäiväedustaja Wolfgang Bosbach vaatii muutosta.

–Meidän on heti lopetettava käytäntö, joka sallii paperittomien turvapaikanhakijoiden tulon Saksaan. Viranomaisten on tiedettävä, keitä maahan tulee, hän kommentoi Financial Timesin mukaan.

Financial Times uskoo Hampurin iskun vahvistavan äärioikeistolaisen AfD-puolueen asetelmia tulevissa vaaleissa. AfD:n uskotaan olevan ensimmäinen äärioikeistopuolue, joka nousee syyskuussa liittopäiville toisen maailmansodan jälkeen. Puolueen kannatus on ennen Hampurin iskua tehdyn gallupin mukaan noin yhdeksässä prosentissa. Samassa gallupissa Merkelin johtamien kristillisdemokraattien kannatus oli 40 prosenttia ja sosiaalidemokraattien 24 prosenttia.