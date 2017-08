Scaramucci vain 10 päivää Valkoisessa talossa – Lehdet: Taustalla kova taistelu vallasta

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on erottanut vain 10 päivää aiemmin tehtävässään aloittaneen viestintäjohtajansa Anthony Scaramuccin. Asiasta uutisoi ensimmäisenä eilen illalla Suomen aikaa The New York Times.

–Anthony Scaramucci jättää tehtävänsä Valkoisen talon viestintäjohtajana. Mr. Scaramucci haluaa antaa kansliapäällikkö John Kellylle mahdollisuuden aloittaa puhtaalta pöydältä ja mahdollisuuden rakentaa oman tiiminsä, Valkoinen talo tiedotti.

Lehtitietojen mukaan Scaramuccin eron taustalla on Trumpin uusi kansliapäällikkö, kenraali John Kelly. Valkoisesta talosta saatujen tietojen mukaan Scaramucci ei jatka hallinnossa missään tehtävässä. Uutta viestintäjohtajaa ei ole toistaiseksi nimetty.

Trump kiisti vielä maanantaina, että Valkoisessa talossa olisi kaaos ja viittasi lukuihin taloudesta ja työllisyydestä. Samalla hän vakuutti, että maanantai oli upea päivä.

A great day at the White House! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2017

Scaramuccin puheet ovat herättäneet maassa runsaasti keskustelua. Viime viikolla hän esimerkiksi soitti The New Yorkerin toimittajalle ja kutsui kansliapäällikköä Reince Priebusia ”paranoidiksi skitsofreenikoksi”. Valkoisen talon tiedottaja kertoi kommenttien vaikuttaneen myös Scaramuccin asemaan.

The Washington Post ja The New York Times kertovat, että Trumpin tyttärellä ja vävyllä Ivanka Trumpilla ja Jared Kushnerilla oli merkkittävä rooli Scaramuccin rekrytoinnissa. Uuden viestintäpäällikön rekrytoinnilla oli tarkoitus muokata Valkoisen talon sisäisiä valtasuhteita heikentämällä perinteisten republikaanien Priebusin ja tiedottaja Sean Spicerin asemaa. Spicer jättikin paikkansa heti Scaramuccin palkkaamisen jälkeen ja Priebus pian Scaramuccin antamien kommenttien jälkeen.

Maan lehdistössä Scaramuccin yllätysero on tulkittu merkiksi siitä, että kansliapäällikkö Kelly yrittää nopeasti saada kuria ja järjestystä Valkoiseen taloon.