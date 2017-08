105-vuotiaaksi elänyt lääkäri löysi 6 neuvoa pitkään ikään – ”Älä jää eläkkeelle”

Japanilainen lääkäri Shigeaki Hinohara oli yksi osatekijä siihen, että Japanissa eletään nykyään pidempään kuin muualla maailmassa. Esimerkiksi maailmanpankin mukaan Japanissa eliniän odote on maailman korkein, 84 vuotta.

Hinohara loi perustan japanilaiselle lääketieteelle, ja hänellä oli lukuisia omia vinkkejä siihen, kuinka pitkä elämä saavutetaan, kertoo Business Insider

Yksi näistä neuvoista oli: Älä jää eläkkeelle. Ja jos sinun täytyy jäädä eläkkeelle, tee se huomattavasti myöhemmin kuin 65-vuotiaana. Hinohara itse työskenteli vielä satavuotiaanakin, ja eli 105-vuotiaaksi asti.

Hinohara avasi Japan Timesin haastattelussa, että Japanin eläkeikä asetettiin 65 vuoteen silloin kun keskimääräinen elinajanodote oli 68 vuotta. Nyt Japanin keskiverto elinajanodote on melkein 84 vuotta, joten eläkeiänkin olisi hänen mukaansa tullut nousta.

New York Times kertoo Hinoharan työskennelleen vielä kuukausia ennen kuolemaansa. Hinohara menehtyi heinäkuun 18. päivä Tokiossa.

Hinohara itse työskenteli jopa 18 tuntia päivässä.

Hinoharalla oli useita ohjeita hyvään elämään, myöhäisen eläköitymisen lisäksi:

Huolehdi vähemmän terveellisestä ruoasta ja unen määrästä, ja pidä sen sijaan hauskaa.

–Me kaikki muistamme, kuinka lapsena pidimme hauskaa, ja kuinka usein unohdimme syödä tai nukkua. Uskon, että saman asenteen voi säilyttää vielä aikuisenakin. On parasta olla rasittamatta vartaloa liian monilla säännöillä, kuten lounasajoilla ja nukkuma-ajoilla, Hinohara sanoi.

Jos haluat elää pitkään, vältä ylipainoa.

–Aamiaiseksi juon kahvia, lasin maitoa ja appelsiinimehua, jossa on teelusikallinen oliiviöljyä. Oliiviöljy on hyvästä valtimoille ja se pitää ihoni terveenä. Lounaaksi on maitoa ja muutamia keksejä, tai ei mitään, jos olen liian kiireinen syödäkseni. En koskaan ole nälkäinen, sillä keskityn työhöni. Illalliseksi on vihanneksia, vähän kalaa ja riisiä, ja kaksi kertaa viikossa 100 grammaa kevyttä lihaa, Hinohara neuvoi.

Älä seuraa sokeasti lääkärisi neuvoja.

–Kun lääkäri suosittelee testejä ja leikkausta, kysy häneltä, suosittelisiko hän samaa puolisolleen tai lapselleen vastaavassa tapauksessa. Vastoin yleistä uskoa, lääkärit eivät voi parantaa kaikkia. Joten, miksi aiheuttaa tarpeetonta kipua leikkauksella? Mielestäni musiikki- ja eläinterapia voivat auttaa enemmän kuin lääkärit uskovatkaan.

Kivun voittamiseksi pidä hauskaa.

–Kipu on arvoituksellista, ja hauskanpito on paras keino unohtaa se. Jos lapsella on hammassärky, ja alat leikkiä hänen kanssaan, unohtaa hän heti kivun. Sairaaloiden täytyy palvella potilaiden perustarpeita: Me kaikki haluamme pitää hauskaa.

Käytä portaita ja kanna omat tavarasi.

–Otan aina kaksi askelta portaissa kerrallaan saadakseni lihakseni liikkeelle.