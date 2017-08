Kananmunista löydettiin myrkkyä Euroopassa – miljoonia vedetty myynnistä, 180 kanalaa suljettu Hollannissa

Saksassa ja Alankomaissa miljoonia kananmunia on vedetty takaisin myynnistä myrkkyepäilyjen vuoksi. Myös Belgiassa munia on suljettu myynnistä kananmunista löydettyjen korkeiden myrkkypitoisuuksien vuoksi. Myrkky on peräisin ihmisravinnoksi kielletystä hyönteismyrkystä. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti Guardian

Myrkky voi maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan vahingoittaa maksaa, kilpirauhasia ja munuaisia.

Myrkkyepäilyjen vuoksi noin 180 hollantilaista munakanalaa on suljettu ja tapauksesta on käynnistetty rikostutkinta.

–Munat on suljettu pois myynnistä. Saastuneet munat on jäljitetty sekä vedetty pois markkinoilta ja tilanne on hallinnassa, sanoo Euroopan komission tiedottaja Anna-Kaisa Itkonen.