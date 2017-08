Donald Trumpilta vakava varoitus: ”Sotilastoimet ladattu ja varmistettu”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on varoittanut Pohjois-Koreaa suorin sanoin ”epäviisaista toimista”.

–Sotilaalliset toimet ovat nyt valmiita, ladattuina ja varmistettuina, hän twiittasi perjantai-iltana Suomen aikaa.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!