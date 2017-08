Suomalaisarvio Vladimir Putinin vaalikampanjasta: ”Kansa voi odottaa useampaa iloista yllätystä”

Nordean analyytikko Sanna Kurronen arvioi Venäjän presidentin Vladimir Putinin saavan kampanja-apua taloudesta ensi maaliskuun presidentinvaalien alla.

–Vaikka voittoa maaliskuun 2018 vaaleissa ei epäile kukaan, kansa voi odottaa useampaa iloista yllätystä ennen vaalipäivää. Öljyn hinnan toipuminen on tuonut Putinin kampanjalle apuja, hän toteaa blogissaan.

Kurrosen mukaan ulkopolitiikkaan kyllästyneet venäläiset haluavat huomion takaisin kotimaan asioihin ja toiveeseen ollaan vastaamassa.

–Öljyn hinnan elpyminen vuoden 2016 alun pohjista on parantanut valtiontalouden tilannetta. Presidentti Putin onkin aloittanut valmistelun julkisen sektorin palkkojen korottamiseksi. Palkkakehitys on Venäjän taloudessa ollut viime vuosina surkeaa, kun hidas kasvu ja korkea inflaatio ovat pitäneet reaalipalkkojen nousun pakkasella.

Öljy on vauhdittanut talouskasvua Venäjällä ja sen seurauksena myös yksityiseltä sektorilta voi Kurrosen mukaan odottaa aiempaa parempaa työllisyys- ja palkkakehitystä. Myös vahvistunut rupla tukee venäläisten ostovoimaa, kun ulkomaisiin tavaroihin ja matkusteluun on taas varaa.

Samaan aikaan Venäjän keskuspankki on aloittanut vaiheittaiset koronlaskut, sillä tuontihintojen laskun myötä inflaatio on painunut neljän prosentin tavoitetasolle ja ohjauskorko on kolmesta laskusta huolimatta yhä 9 prosenttia.

–Koronlaskusykli sattuukin nyt Putinin kannalta sopivasti presidentinvaalien alle. Odotamme ohjauskoron painuvan vuoden loppuun mennessä 8,25 prosenttiin. Aleneva korkotaso tukee osaltaan venäläisten kulutusmahdollisuuksia ja helpottaa asunnon ostoa. Uusissa asuntolainoissa keskimääräinen korko oli kesäkuussa 11,1 prosenttia, mikä saattaa kuulostaa paljolta, mutta on Venäjällä historian alhaisin. Kun asuntolainoja ja kulutusluottoja otetaan taas aiempaa enemmän, talous kasvaa ja kuluttajat pysyvät tyytyväisinä, Kurronen kommentoi.