Kiinalaistutkija varoittaa Donald Trumpia: ”Panokset eivät voisi olla korkeammat”

Pekingissä sijaitsevien Renminin yliopiston ja Charhar-instituutin tutkija Minghao Zhao varoittaa Yhdysvaltain hallintoa Pohjois-Korean tilanteen kiristymisestä ja sen vaikutuksista Yhdsyvaltain ja Kiinan suhteisiin.

–Mihin tahansa toimiin Donald Trump päättää ryhtyä, hänen täytyy ymmärtää, että panokset eivät voisi olla korkeammat. Ei pelkästään Korean niemimaalla, vaan myös Amerikan ja Kiinan suhteissa, Zhao kirjoittaa Project Syndicate -sivustolla.

Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välit ovat kiristyneet sen jälkeen, kun Pohjois-Korea muutama viikko sitten teki ohjuskokeen mannertenvälisellä ohjuksella. Ohjuksiin erikoistuneet analyytikot arvioivat kokeen jälkeen, että Yhdysvaltain suuren kaupungit kuten New York, Los Angeles, Denver ja Chicago voisivat olla ohjusten kantaman päässä.

Donald Trump varoitti tällä viikolla Pohjois-Koreaa kahdesti. Ensin hän viestitti, että Pohjois-Koreaa odottaa ”tuli ja raivo, jollaista maailma ei ole koskaan nähnyt” ja myöhemmin, että ”sotilaalliset toimet ovat nyt valmiita, ladattuina ja varmistettuina”. Yhdysvallat sai myös YK:n turvallisuusneuvostossa läpi uudet Pohjois-Korean vastaiset pakotteet aikaisemmin tässä kuussa.

Zhao ei kuitenkaan usko pakotteiden toimivan.

–Tähän asti pakotteilla ei tunnu olleen tehoa. Uusien pakotteiden jälkeen Pohjois-Korea on uhannut hyökkäyksellä Yhdysvaltain tukikohtaan Guamissa.

Samalla Zhao pitää sotilaallista iskua mahdollisena.

–USA:n viesti on selvä: se on valmis taistelemaan, jos sellaiseen tilanteeseen päädytään. Ilmiselvää on kuitenkin myös, että sodan välttäminen olisi parasta kaikille ja jopa Trumpin turbulentti hallinto tuntuu myöntävän tämän. Se vaatii kuitenkin yhteistyötä Kiinan kanssa ja tähän asti Trumpin hallinto on yrittänyt pelkästään loitontua.

Kiinan presidentti Xi Jinping kehotti BBC:n mukaan lauantaina Donald Trumpia välttämään lisäjännitteiden lietsomista Korean niemimaalla.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelun CIA:n johtaja Mike Pompeo sanoi sunnuntaina Fox Newsille, ettei pidä ydinsodan uhkaa välittömänä.

–Välitöntä ydinsodan uhkaa ei ole, mutta Washingtonin strateginen kärsivällisyys on loppu.

Pompeon mukaan Pohjois-Korean uusi ohjuskoe ei yllättäisi. Hän sanoi maan olevan myös lähempänä sellaisen ohjuksen kehittämistä, joka kantaisi Yhdysvaltoihin asti.

