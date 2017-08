Kenraaleilta poikkeuksellinen ulostulo Trumpin puheiden jälkeen: ”Vastoin kaikkea, mitä olemme puolustaneet vuodesta 1775”

Viisi Yhdysvaltain sotilaspäällikköä on tuominnut harvinaisissa ulostuloissa epäsuorasti presidentti Donald Trumpin puheet äärioikeistosta. Trump on syyttänyt Charlottesvillen äärioikeiston marssin väkivaltaisuuksista molempia osapuolia, mikä on suututtanut laajasti myös talousjohtajat ja poliitikot mukaan lukien republikaanit.

Äärioikeiston marssi pidettiin lauantaina Virginian Charlotesvillessä. Marssille osallistunut mies ajoi autollaan vastamielenosoittajien väkijoukkoon. Yksi kuoli ja 19 loukkaantui.

Sotilaspäälliköiden kommentit on suunnattu yleisölle, ei Trumpille, mutta muun muassa CNN luonnehtii niitä harvinaisiksi, sillä tavallisesti Yhdysvaltain sotilasjohto pysyttelee tiukasti erillään politiikasta. Lausunnot tulivat armeijan, ilmavoimien, merivoimien, merijalkaväen ja kansalliskaartin johtajilta, jotka julkaisivat ne somessa.

Ensimmäinen twiitti tuli jo viikonloppuna merivoimien päälliköltä John Richardsonilta.

–Charlottesvillen tapahtumat ovat tuomittavia, eikä niitä saa hyväksyä. Yhdysvaltain laivasto on ikuisesti suvaitsemattomuutta ja vihaa vastaan.

Myöhemmät twiitit ovat samanhenkisiä. Seuraavan julkaisi merijalkaväen kenraali Robert B. Neller ja pian joukkoon liittyivät armeijan kenraali Mark A. Milley, ilmavoimien kenraali Dave Goldfein ja viimeisimpänä kansalliskaartin päällikkö Joseph Lengyel.

–Armeija ei hyväksy rasismia, ääriliikkeitä tai vihaa riveissämme. Se on vastoin arvojamme ja kaikkea, mitä olemme puolustaneet sitten vuoden 1775, Milley twiittasi.

Milley kommentoi CNN:lle, ettei tarkoitus ole olla poliittinen, vaan lähettää viesti sotajoukoille.

No place for racial hatred or extremism in @USMC. Our core values of Honor, Courage, and Commitment frame the way Marines live and act.

