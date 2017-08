Pakettiauto syöksyi väkijoukkoon – Barcelonan keskusta evakuoitu, julkinen liikenne pysäytetty

Pakettiauto on ajanut väkijoukkoon Espanjan Barcelonassa maineikkaalla La Rambla -kadulla, kertoo muun muassa El Pais -lehti. Yksi ihminen on lehtitietojen mukaan kuollut ja useita ihmisiä loukkaantunut auton syöksyssä.

El Paisin mukaan ihmiset on evakuoitu keskuskatua ympäröivistä julkisista rakennuksista, kaupungin julkinen liikenne pysäytetty ja lähikatuja tyhjennetään sekä suljetaan.

Lue päivitetty juttu tämän linkin takaa: Poliisi vahvistaa: Useita kuollut Barcelonan autoiskussa

BBC:n mukaan Espanjan poliisi kuvaa törmäystä massiiviseksi. Törmäyksen luonteesta ja syystä ei toistaiseksi ole tarkempaa tietoa, mutta El Paisin mukaan kuski olisi paennut paikalta jalan. Viranomaiset eivät lehden mukaan toistaiseksi ole pystyneet vahvistamaan, onko kyse terrorismista vai ei.

Ihmisiä kehotetaan pysymään poissa Barcelonan keskusaukion Plaça Catalunyan alueelta.

Muun muassa sanomalehti The Guardianin mukaan Espanjan poliisi suhtautuu tapaukseen terrorismina.

Lue päivitetty juttu: Tämä tiedetään Barcelonasta nyt: Yliajo tahallinen – terrori-iskun torjunta aktivoitu

Katalonian poliisi on vahvistanut yliajon ja tiedottaa tilanteesta Twitterissä.

There has just been a massive trampling on the Ramblas in Barcelona by a person with a van. There are injured

— Mossos (@mossos) August 17, 2017