Tämä tiedetään Barcelonasta nyt: Useita kuollut tahallisessa yliajossa – poliisi suhtautuu terrorismina

Espanjassa poliisi on vahvistanut noin kello 19:ään mennessä torstaina, että Barcelonan yliajo oli tarkoituksellinen eikä onnettomuus. Katalonian poliisi vahvistaa, että yliajossa on kuollut useita ihmisiä.

Viranomaiset eivät edelleenkään puhu varmuudella terrorismista kuskin motivaationa, mutta El Pais -lehden mukaan Katalonian poliisi on aktivoinut terrori-iskun torjuntaan tarkoitetun operaationsa, ilmeisesti jo ennen La Ramblan yliajon tapahtumista.

Katalonian poliisi on nyt vahvistanut, että iskussa on kuollut ihmisiä. Poliisi kertoo Twitterissä, että useita ihmisiä on kuollut yliajon seurauksena. Kuolonuhreista kertoo myös El Pais. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut.

Barcelonan keskusta-alueita on evakuoitu ja turmapaikan ympäristö suljettu ihmisiltä. Myös julkinen liikenne on keskeytetty.

Pakettiauto ajoi väkijoukkoon La Rambla -pääkadulla Barcelonan keskustassa noin kello 17 torstaina. Silminnäkijöiden mukaan auton kuski pakeni paikalta jalan.

