Poliisi: Useita kuollut Barcelonan autoiskussa – yksi pidätetty

Katalonian poliisi on vahvistanut Twitterissä, että Barcelonan autoiskussa on kuollut ihmisiä. Myöhemmin tiedotustilaisuudessaan poliisi on kuitenkin ristiriitaisesti puhunut vain yhdestä varmistuneesta kuolonuhrista. Loukkaantuneita on kymmeniä.

Uutistoimistojen ja lehtien arviot vaihtelivat torstai-iltana kolmesta uhrista väitettyyn jopa yli kymmeneen kuolonuhriin.

Sanomalehti El Pais kertoi aiemmin illalla viranomaisten vahvistaneen, että kuolonuhreja olisi ainakin kolme. Esimerkiksi espanjalainen radioasema Cadena SER puolestaan raportoi Guardianin mukaan, että jopa 13 ihmistä olisi kuollut. Väite on vahvistamaton. Samaa tietoa kuitenkin toistaa muukin paikallismedia poliisilähteisiin vedoten. Myöhemmin myös El Pais on päivittänyt tietojaan ja kertoo ”vähintään” 13 ihmisen kuolleen.

Poliisi on vahvistanut, että se uskoo tuhoisassa yliajossa olevan kyse terrorismista.

Päivitys klo 21.19: Katalonian poliisin mukaan yksi ihminen on pidätetty iskusta epäiltynä. Poliisi sen sijaan kiistää lehtiväitteet, joiden mukaan poliisi olisi piirittänyt kaksi asemiestä barcelonalaiseen baariin. Mitään piiritystä ei poliisin mukaan ole käynnissä. Katalonian poliisin Twitter-viestit tilanteesta näkyvät alla.

18:15 Hi ha víctimes mortals i ferits arran de l'atropellament. NO hi ha hagut cap tiroteig a El Corte Inglés. Seguiu fonts oficials — Mossos (@mossos) August 17, 2017