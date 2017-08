Toinen isku Barcelonasta länteen – 5 terroristia räjähdeliiveineen tapettu

Espanjassa on tehty toinen terrori-isku yöllä vain tunteja Barcelonan iskun jälkeen. Poliisi on kertonut tappaneensa viisi ihmistä Barcelonasta länteen sijaitsevassa Cambrilsissa, kertoo muun muassa BBC.

Cambrilsissa ajettiin niin ikään autolla väkijoukkoon. Kaupunki sijaitsee noin 120 kilometrin päässä Barcelonasta.

Cambrilsin iskussa loukkaantui The Guardianin mukaan 7 ihmistä, joista yksi on poliisi. Poliisin mukaan tekijöillä oli päällään räjähdeliivejä muistuttavat liivit. Kaikki uuden iskun epäillyt tekijät on ammuttu.

Torstai-iltana Barcelonan La Rambla -pääkadulla valkoinen pakettiauto ajettiin ihmisiä kohti. Paikallinen poliisi on kertonut, että teossa kuoli 13 ihmistä ja useita loukkaantui. Ei ole varmuutta siitä, onko iskun tekijä saatu kiinni.

El Pais -lehden mukaan mukaan poliisi etsii yhä Barcelonan iskussa käytetyn auton kuljettajaa. Tapaukseen liittyen on pidätetty ainakin kaksi ihmistä. On myös mahdollista, että tekijä olisi viiden Cambrilsissa kuolleen terroristin joukossa.

Poliisin mukaan kyse on terrorismista, ja Espanjan pääministeri Mariano Rajoy on kutstunut tekoja jihadistihyökkäykseksi. Suomen ulkoministeriö ei ole toistaiseksi kertonut, että uhrien joukossa olisi ollut suomalaisia.

Äärijärjestö Isis on ilmoittautunut iskun tekijäksi.

Lähde pääosin: Talouselämä

