Harvinaisen raju hurrikaani Harvey riepottelee Texasia: ”5 vuorokauden aikana Suomen vuotuinen sademäärä”

Texasissa Yhdysvalloissa riehuva urrikaani Harvey on heikentynyt ykköskategoriaan aikaisemmasta neloskategogiasta, mutta tuulen voimakkuus on uutistoimistojen mukaan edelleen 40 metriä sekunnissa.

–Tuuli on niin kova, että tuskin pysyy kävelemään. Tuuli puhalsi niin kovaa, että sade tuntui neuloilta, Corpus Christi Caller-Times -lehden toimittaja Travis Pettis kertoo BBC:lle.

Kovan tuulen ohella vahinkoja aiheuttaa myös rankkasade. CNN:n mukaan sademäärä on pahimmilla alueilla jopa yli 25 senttiä. Ilmatieteen laitoksen meteorologit arvioivat, että Texasissa sataa viiden vuorokauden aikana Suomen vuotuinen sademäärä.

Hätätilavirasto FEMAn johtaja Brock Long on varoittanut Harveyn saattavan kestää pitkään.

BBC:n mukaan Harvey on voimakkain hurrikaani Yhdysvalloissa 13 vuoteen. 48 viime vuoden aikana se on neljäs hurrikaani, joka on luokiteltu neloskategoriaan.