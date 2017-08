Trump käytti ylisanoja ja vitsaili Niinistölle: ”Suomi ei olisi koskaan allekirjoittanut”

Turvallisuus, EU:n ja USA:n suhteet ja Venäjä nousivat pinnalle Yhdysvaltain ja Suomen presidenttien tapaamisessa Valkoisessa Talossa.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin maanantainen tapaaminen sujui lähes leppoisan sydämellisesti. Trump kehui vuolaasti Suomea sekä Suomen ja Yhdysvaltain välisiä suhteita, mutta hän leukaili maiden välisestä kauppataseesta, joka on Suomelle selvästi ylijäämäinen.

–Me teemme vahvaa yhteistyötä muun muassa kaupassa, mutta valitettavasti Suomella on kaupan ylijäämää USA:n kanssa, Trump sanoi vitsaillen Valkoisen Talon ovaalissa toimistossa ennen presidenttien kahdenkeskisiä neuvotteluja.

Asia ei kuitenkaan näyttänyt tosissaan häiritsevän Trumpia kovinkaan paljon, sillä hän totesi kuitenkin samaan hengenvetoon, että eiköhän tämäkin asia saada hoidettua. Sen sijaan Saksan ja Kiinan suuntaan ovat kauppatasetta koskeneet kommentit olleet erittäin kitkeriä.

Niinistö vastasi omassa tervehdyspuheessaan saman tien, että vaikka tavarakaupan tilastot ovatkin ylijäämäiset Suomen kannalta, on tilanne toisinpäin, kun puhutaan investoinneista.

Presidenttien neuvottelujen jälkeen pidetyssä yhteisessä lehdistötilaisuudessa sivuttiin niin ikään lyhyesti taloutta ja kauppaa. Trump palasi Niinistön huomioon suomalaisten yritysten investoinneista ja esitti niistä kiitokset.

–Talouden puolella näen (tulevaisuudessa) reilua ja vastavuoroista kauppaa, joka hyödyttää molempia valtioita. Osoitan suosiotani Suomalaisille yrityksille, jotka lisäävät investointejaan Yhdysvaltoihin ja tuovat uusia teknologioita ja uusia työpaikkoja lujasti töitä tekeville amerikkalaisille. Kiitos.

Presidenttien lehdistötilaisuudessa pinnalle nousivat päällimmäisinä muun muassa Itämeren turvallisuustilanne, Venäjä, arktinen yhteistyö, terrorismi ja Teksasin tuhotulvat, jotka olivat keskiössä yhdysvaltalaisen median kysymyksissä.

Trump matkustaa tiistaina tuhoalueelle. Tästä syystä myös Niinistön alun perin tiistaille suunniteltu Valkoisen Talon vierailu aikaistui päivällä. Myös Niinistö välitti osanottonsa Teksasin ja Louisianan myrsky- ja tulvatuhojen uhreille.

Trump lähetti myös viestin Suomen kansalle Turun terrori-iskun johdosta.

–Me seisomme teidän kanssanne terroristien uhkaa vastaan, hän vakuutti.

Niinistö sanoi omassa lausunnossaan, että turvallisuustilanne oli keskiössä presidenttien välisissä keskusteluissa.

–Keskustelimme useista kansainvälisistä aiheista. Laaja otsikkomme oli turvallisuus. Keskustelimme transatlanttisesta siteestä Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välillä. Historia on opettanut meille eurooppalaisille yhtenäisyyden arvon. Yhdysvaltain ja Naton läsnäolo Euroopassa ja Itämerellä on erittäin tärkeää ja tulee nopeasti entistä tärkeämmäksi. Suomi tekee oman osansa. Me edistämme dialogia, Niinistö sanoi.

Trump esitti Niinistölle myös kiitoksen tuesta, jota Suomi on antanut taistelussa terrorismia vastaan Isisin vastaisen koalition jäsenenä ja toiminnasta Afganistanissa. Hän nosti esille myös Suomen osaamisen kyberturvallisuuden alalla ja suorastaan hehkutti Suomea.

–Suomi on kyberturvallisuuden johtava ekspertti. Meidän pitäisi soittaa teille melko pian. Te teette fantastista työtä kyberturvallisuuden alalla, hän ylisti.

Venäjä nousi esille tiedotustilaisuuden aikana useampaan kertaan. Niinistö korosti, että Suomi ei ole liikkeellä neuvojan roolissa. Trump puolestaan sanoi toivovansa, että USA:lla olisi hyvät välit Venäjän kanssa.

Trumpilta kysyttiin myös uskooko hän edelleen, että Meksiko maksaa USA:n etelärajalle kaavaillun muurin. Trump totesi, että Meksiko maksaa sen tavalla ja toisella. Hän luonnehti jälleen kerran Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimusta Naftaa maailmanhistorian surkeimmaksi sopimukseksi.

–Me neuvottelemme juuri Naftasta. Minä vakuutan teille herra presidentti, Suomi ei olisi koskaan allekirjoittanut Nafta-sopimusta Venäjän tai minkään muunkaan maan kanssa, Trump sanoi Niinistölle.

Lähde: Kauppalehti