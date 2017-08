Varoittiko Norjan hallitus Ruotsia omasta ministeristään? – Avautui Ruotsin maahanmuutosta ja ”rinnakkaisyhteiskunnista”

Ruotsin maahanmuuttoministeri Heléne Fritzon antoi tiistaina yllättäen pakit Ruotsissa vierailevalle norjalaiskollegalleen Sylvi Listhaugille ja perui tapaamisensa tämän kanssa.

Asiasta kertovien ruotsalaisten ja norjalaisten lehtien mukaan Fritzon ilmoitti, että hän ei halua olla osa Listhaugin maahanmuuttovastaista vaalikampanjaa. Listhaug vierailee Ruotsin "opintomatkallaan" muun muassa Rinkebyn maahanmuuttajalähiössä ja on varoitellut Norjaa toistamasta Ruotsin maahanmuuttopolitiikan virheitä.

Listhaug väitti vierailun alla haastattelussa, että Ruotsissa yli 60 kaupunkiin on syntynyt rinnakkaisyhteiskuntia, joissa perinteiset ruotsalaisyhteiskunnan säännöt eivät päde. Hänen mukaansa maahanmuuttajien integraatio on täysin epäonnistunut näillä no go -alueilla ja poliisien toiminta on hankalaa.

– Listhaug vaikuttaa olevan kiinnostuneempi levittämään harhaanjohtavaa kuvaa Ruotsista, Fritzon sanoo SVT:n mukaan.

Fritzonin mukaan Listhaugin väite rinnakkaisyhteiskunnista on potaskaa.

Tapauksen tekee erikoiseksi se, että Aftonbladetin mukaan Norjan hallitus varoitti Ruotsia omasta ministeristään. Lehden väitteen mukaan Norjan hallitus pelkää, että oikeistolaisen Edistyspuolueen ministeri pyrkii käyttämään vierailua omiin tarkoituksiinsa.